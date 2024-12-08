3年前學製茶傳承父親手藝 31歲坪林青農奪百萬冠軍茶王

新北市長侯友宜今出席包種茶比賽頒獎，頒發匾額予今年特等獎得主鐘御瑋，並興奮在得獎茶葉上簽名。鐘年僅31歲，與父親共營製茶廠已二度獲特等獎；他說，自己3年前開始製茶，過程常到半夜，非常考驗體力與耐力，未來想配合父親專業做智慧農業，提升茶園自動化管理。

新北今於坪林舉辦「新北好茶 冬茶比賽頒獎典禮暨展售會」，這次全國比賽中以坪林茶農獲獎最多，侯友宜出席典禮，並頒發匾額予今年特等獎得主鐘御瑋，並還興奮在得獎茶葉上簽名，茶界各方人士匯聚，現場氣氛熱烈。

侯友宜表示，這次獲獎的鐘御瑋今年31歲，已經是第五代，不斷地延續鐘父的精神，父子共同經營的鐘文慶製茶廠已第二度獲得特等獎榮譽，如此一棒接一棒走下去，這也代表著新北一代一代文山包種茶清香又有韻味，更重要回甘，讓很多民眾愛上。

鐘御瑋分享，今年天時地利人和，幸運的趕上天候放晴採茶，茶菁經過3小時的熱風萎凋以及室內浪菁、靜置發酵，到隔日8時才開始炒茶，最終努力的成果能獲得特等獎肯定，十分感動。

鐘御瑋回想，父親近10年前退休回鄉並逐漸對產生興趣，而自己在3年前正式開始製茶，需要頂著烈日高溫採茶或在綿綿陰雨中巡田，且茶季從白天採摘茶菁後，一路經歷萎凋、攪拌、炒菁到半夜都不能休息，非常考驗體力與耐力，未來想配合父親的專業技術，在茶園引入智慧農業的監控技術，提升茶園管理自動化的輔助。

另外，這次最年輕的茶師是年僅26歲的鄭佳宏，他畢業後回鄉接手家業已4年，時常參加各項評鑑與製茶競賽，今年也與陳宥達、王盛翔組隊獲「全國機採茶菁技術競賽」冠軍。他分享，21歲畢業後，眼見家族茶園沒有下一代接手，若直接荒廢頗感可惜，便在家人指導下正式接手。

侯友宜補充，坪林茶葉年產量近371公噸，是百萬冠軍茶的故鄉，而新北茶農也屢獲全國製茶技術競賽佳績，奪下12座冠軍，使新北成為全國最多冠軍製茶師縣市；亮點茶莊、5星衛生製茶廠、農產品初級加工場數量也皆為六都最多，讓民眾從茶湯中體現新北好茶真功夫。