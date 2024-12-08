原訂14個月！新北環狀線本月底全線復駛 捷運局：工期8個月達陣

新北環狀線因地震導致9跨位鋼箱梁位移、139項設施受損，復原工程如火如荼推進，工期從14個月縮短為8個月達陣，本月底可全線復駛。

新北環狀線0403地震後梁柱位移，中和到板橋段中斷，運量也腰斬。修復工程挑戰大，新北捷運局指出，8月18日完成第一跨簡支梁復位、10月23日完成第六跨簡支梁復位，及11月20日最後的三跨連續梁也一次到位。