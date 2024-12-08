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原訂14個月！新北環狀線本月底全線復駛 捷運局：工期8個月達陣
新北環狀線因地震導致9跨位鋼箱梁位移、139項設施受損，復原工程如火如荼推進，工期從14個月縮短為8個月達陣，本月底可全線復駛。
新北環狀線0403地震後梁柱位移，中和到板橋段中斷，運量也腰斬。修復工程挑戰大，新北捷運局指出，8月18日完成第一跨簡支梁復位、10月23日完成第六跨簡支梁復位，及11月20日最後的三跨連續梁也一次到位。
新北捷運局指出，為更加快速度、縮短修復時間，採取多組工班同步進行鋼箱梁復位及附屬設施修復，相關的附屬設施伸縮縫、水環、系統機電、軌道工作皆已全數完成，提早交由新北捷運公司進行復駛前的營運測試，修復工期原先預估須14個月，施工團隊努力縮短至8個月修復完成。此外，板南路、員山路及中正路上的施工架也已拆除完畢，朝今年底全線復駛目標邁進。
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