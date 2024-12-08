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延宕4年「銀新未來城」露曙光...內政部專案小組初獲共識

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北三重區「銀新未來城」2020年提報內政部審議，12月初第5次專案小組終於初獲共識。圖／新北市衛生局提供
新北三重區「銀新未來城」2020年提報內政部審議，12月初第5次專案小組終於初獲共識。圖／新北市衛生局提供

新北三重區「銀新未來城」2020年提報內政部審議，12月初第5次專案小組初獲共識，將送大會排審。市議員陳啟能認為，市府應考慮自籌而非採BOT興建，才能管控盈利行為；議員王威元則說，之前因選舉政治因素，中央卡關多案，如今選舉已過盼中央不分藍綠加緊腳步。

銀新未來城位於三重碧華國中舊址，占地約2.87公頃，計畫以BOT模式開發，打造銀髮住宅，並包含托老、托幼、運動中心、長照中心、全齡友善住宅及托育設施的綜合園區，預計提供至少500戶全齡友善附服務住宅，滿足新北市日益增加的長照需求。

市府2020年10月報中央審議，2021年開過3次專案小組會議，內政部屢以公益性不足要求補充，直至今年9月才開第4次小組會議，也讓市長侯友宜在10月底總質詢上抱怨，中央要求銀新未來城有更多公益回饋，他都全力配合，只要中央趕快核定，但哪有一個會議隔2年才開1次會？

如今銀新未來城案子終於露曙光，新北城鄉局指出，12月3日召開第5次專案小組，針對公益性初獲共識，市府將依會議紀錄修正書圖，再送大會審議。

市議員王威元認為，之前因選舉政治因素，很多案子在中央卡關，如今選舉已過，呼籲中央施政不分藍綠加緊腳步，尤其三重區65歲以上長者已佔19.2%，預估2年內將逾2成，是聯合國認定的超高齡化社會，才希望能在此做示範點，未來能普及到其他都會區。

市議員陳啟能則說，市府應考慮自籌推動，而非執意採取BOT模式，才能管控盈利行為，不讓地方政府做長照計畫美意蕩然無存。陳也提到。財劃法正在立院審議，新北若多了600多億統籌分配稅款，市府應拿出20幾億蓋銀新未來城。

新北市府規畫在三重區興闢「銀新未來城」長照綜合園區。本報資料照片
新北市府規畫在三重區興闢「銀新未來城」長照綜合園區。本報資料照片

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