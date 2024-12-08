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復駛最後一哩路！ 新北環狀線9日起將全線動態測試 班距時間曝

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
新北環狀線12月9日起進行復駛前全線測試。圖／新北捷運公司提供
新北環狀線12月9日起進行復駛前全線測試。圖／新北捷運公司提供

新北環狀線在403地震中損壞，經過數個月復舊工程及動靜態測試，即將進入復駛的最後一哩路，新北捷運公司今宣布，自12月9日起，新北環狀線將動態測試延伸至全線，測試期間將恢復原有的營運模式及搭乘月台和方向，班距則變更為尖峰時段5至7分鐘，離峰時段8至10分鐘。

新北捷運公司指出，全線動態測試接續於靜態測試及區間動態測試後，等於是全面檢視整體系統安全及功能，測試期間，環狀線將恢復原尖峰5至7分鐘、離峰8至10分鐘班距，旅客可依原車站指標標示於固定月台及方向進行搭乘，不用再機動變更搭乘月台，針對尚未恢復服務的3個車站將暫時不開放旅客上下車，採清車不載客模式，確保測試可順利且完整進行。

新北捷運公司表示，整體修復工程已接近尾聲，在完成最後復舊工程收尾時，新北捷運公司也同步展開票務、通訊、號誌、供電等系統126項靜態測試，並分區段進行區間與全線66項動態測試，包括中和站至板橋站區間的動搖測試和大坪林站至產業園區站間列車自動行駛功能性測試，目前功能均正常，接下來將以全日全線運轉方式檢驗其穩定性。

揮別地震陰霾，新北捷運公司說，通車後將推動環狀線沿線的轉乘接駁服務優化，也強化行銷，及推出捷運忠誠旅客的優惠活動等，讓環狀線逐步找回原來的搭乘運量，也提供民眾更舒適便利的乘車體驗。

新北環狀線12月9日起進行復駛前全線測試。圖／新北捷運公司提供
新北環狀線12月9日起進行復駛前全線測試。圖／新北捷運公司提供

捷運公司 新北捷運 環狀線

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