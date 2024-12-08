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民眾黨代表選舉落幕 台中市黨部主委：我是「柯文哲派」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨台中市黨部主委江和樹不滿外界有人將他歸類為蔡壁如派，上午發聲表示，他是「柯文哲派」。圖／江和樹提供
民眾黨台中市黨部主委江和樹不滿外界有人將他歸類為蔡壁如派，上午發聲表示，他是「柯文哲派」。圖／江和樹提供

台灣民眾黨黨代表選舉結束，接下來要選中央委員、中評委，台中市黨部主委江和樹不滿外界有人將他歸類為蔡壁如派，上午發聲表示，民眾黨才5歲，黨內不分派系，而他是「柯文哲派」請外界不要見縫插針。

江和樹說，不要因為柯文哲遇到災難，就有人想竄位。民眾黨是因為有柯文哲，而有大家的支持。相信所有的黨代表會願意（參選）付出，都是因為柯文哲希望台灣政治的改變，不要再分什麼派系。

他說，只要大家去問蔡壁如、黃珊珊或黃國昌，大家的想法一定跟他一樣，就是支持柯文哲而已，難道他們敢說自己想選（主席）嗎？民眾黨才僅僅5歲，還只是小孩而已，現在是最團結時刻，大家團結才有力量。

另據了解，台中市在此次民眾黨代表選舉，111席中占有11席，有19人競爭。江和樹認為，黨代表代表的是地方聲意，有多人參選，代表大家認同這個黨，希望大家未來共同努力。

台灣民眾黨 柯文哲

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