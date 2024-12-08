家長霧煞煞...北市性別友善廁所標誌、功能不一 市府允改善

台北市各大公有場館幾乎有設置性別友善廁所，然而各場館標示不一、功能性不同，民眾常在外看標誌看得「霧煞煞」，議員呼籲，除應比照新北有統一標示，更應將共融概念融入，不管無障礙、性別友善、親子皆可使用。社會局表示，將參考其他縣市設置統一標示，並設置抽檢指標，明年開始抽驗。

市府過去因考量女廁空間不足及安全性問題，曾對台北市廁所總體檢，規畫男廁部分空間調撥使用，紓解女廁排隊人潮，而近年來多元性平觀念越來越成熟，也將多元概念融入其中，市府也持續盤點改建性別友善廁所，滿足不同族群需求，但因性別友善廁所沒有統一標示，部分民眾常看得「霧煞煞」不確定是否能入內。

張姓家長指出，性別友善廁所內常設有親子廁所，但有時候部分公用場館外面標示並不清楚，很怕不小心走錯尷尬，且有些廁所有設置親子空間，但有些可能沒有，呼籲市府應將標誌寫清楚，避免民眾誤會。

議員曾獻瑩指出，現行性別友善廁所與親子廁所標示缺乏統一標準，部分廁所雖標示為性別友善，但實際內部功能卻不一影響多元族群使用體驗，建議市府可採「多功能廁所」或「通用廁所」標示方式標明內部設施，如兒童便斗、尿布台等，讓使用者一目了然，也可以參考國外共融設計理念，讓廁所成為一個服務多族群友善空間。

議員林亮君也說，親子友善廁所不應與性別友善廁所互相排擠，性別友善廁所初衷就是友善和包容，裡面也應規畫更全面功能及軟硬體設備，現在很多性別友善廁所都是用既有空間去改，空間上較為狹小，更應比照新北推動統一標示及共融的概念。

社會局表示，不管是無障礙廁所、親子廁所依據法令有應設置的數量、樓層及硬體需求，北市現行性別友善廁所設置也優於法規最低要求，未來也朝向全齡、所有性別適用的通用設計方向發展，不會排擠現有廁所的使用，方向是優化現狀。