耶誕檔期搶商機 汐止遠雄廣場加入戰局寵粉辦感謝祭

百貨業瞄準耶誕檔期衝商機，新北市汐止iFG遠雄廣場規畫一系列活動，希望讓消費者在節慶期間享受購物樂趣。遠雄廣場也發起二手玩具募集計畫，App會員回收玩具可獲贈點數100點，讓玩具獲得新生。

遠雄廣場還發起溫暖人心的「二手玩具募集計畫」，即日起至12月29日，邀請民眾分享家中不再使用的玩具，讓它們在新主人手中獲得新生。App會員將符合規定的二手玩具，送至3F顧客服務中心回收，即可獲得會員點數100點。

遠雄廣場表示，12月會員日是20日與21日，會員來店當日累計消費滿1000元，即可兌換「聖誕叉勺四件組」，數量有限，送完為止。