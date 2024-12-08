耶誕檔期搶商機 汐止遠雄廣場加入戰局寵粉辦感謝祭
百貨業瞄準耶誕檔期衝商機，新北市汐止iFG遠雄廣場規畫一系列活動，希望讓消費者在節慶期間享受購物樂趣。遠雄廣場也發起二手玩具募集計畫，App會員回收玩具可獲贈點數100點，讓玩具獲得新生。
遠雄廣場還發起溫暖人心的「二手玩具募集計畫」，即日起至12月29日，邀請民眾分享家中不再使用的玩具，讓它們在新主人手中獲得新生。App會員將符合規定的二手玩具，送至3F顧客服務中心回收，即可獲得會員點數100點。
遠雄廣場表示，12月會員日是20日與21日，會員來店當日累計消費滿1000元，即可兌換「聖誕叉勺四件組」，數量有限，送完為止。
21日、22日遠雄廣場的「聖誕響叮噹」歲末才藝表演，邀請在地汐止社區大學、Big Family舞蹈班與青山國中小弦樂團演出。另外，14日、21日舉辦「好日胖卡市集」，匯聚各種特色胖卡餐車美食，在周末假日為民眾增添驚喜與樂趣。14日、28日舉辦「療癒童趣 手作DIY」活動，從創意積木DIY到黏土名片夾製作，充滿趣味的手作過程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言