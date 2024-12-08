快訊

MiLB／鄧愷威延續旅美生涯 與巨人簽小聯盟合約力拚春訓出線

奧客！伍佰《成功之路》陸首演 觀眾不滿非個唱盧退票

潮人音樂祭使用高空遠光燈！家禽場鴨子踩踏嚇死 主辦單位急滅火

耶誕檔期搶商機 汐止遠雄廣場加入戰局寵粉辦感謝祭

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止iFG遠雄廣場耶誕檔期舉辦「寵粉感謝滿額贈」活動，1至3樓指定櫃位單筆消費滿1000元，可兌換線上購優惠券100元。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場耶誕檔期舉辦「寵粉感謝滿額贈」活動，1至3樓指定櫃位單筆消費滿1000元，可兌換線上購優惠券100元。圖／遠雄廣場提供

百貨業瞄準耶誕檔期衝商機，新北市汐止iFG遠雄廣場規畫一系列活動，希望讓消費者在節慶期間享受購物樂趣。遠雄廣場也發起二手玩具募集計畫，App會員回收玩具可獲贈點數100點，讓玩具獲得新生。

遠雄廣場還發起溫暖人心的「二手玩具募集計畫」，即日起至12月29日，邀請民眾分享家中不再使用的玩具，讓它們在新主人手中獲得新生。App會員將符合規定的二手玩具，送至3F顧客服務中心回收，即可獲得會員點數100點。

遠雄廣場表示，12月會員日是20日與21日，會員來店當日累計消費滿1000元，即可兌換「聖誕叉勺四件組」，數量有限，送完為止。

21日、22日遠雄廣場的「聖誕響叮噹」歲末才藝表演，邀請在地汐止社區大學、Big Family舞蹈班與青山國中小弦樂團演出。另外，14日、21日舉辦「好日胖卡市集」，匯聚各種特色胖卡餐車美食，在周末假日為民眾增添驚喜與樂趣。14日、28日舉辦「療癒童趣 手作DIY」活動，從創意積木DIY到黏土名片夾製作，充滿趣味的手作過程。

新北市汐止iFG遠雄廣場耶誕檔期舉辦「耶誕金喜大FUN送」活動，12日前每天凌晨零點開搶。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場耶誕檔期舉辦「耶誕金喜大FUN送」活動，12日前每天凌晨零點開搶。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場推出二手玩具募集計畫，會員分享家中不再使用的玩具可獲贈點數。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場推出二手玩具募集計畫，會員分享家中不再使用的玩具可獲贈點數。圖／遠雄廣場提供

DIY 汐止 遠雄購物中心

延伸閱讀

「韓劇女神」現身西門町！盧允瑞真人絕美寵粉舉動超暖　曝光《聽說》幕後花絮故事

汐止社后頻停水團膳午餐差點做不出來 住戶怨要求改善

汐止女力推廣閱讀 新北花格格劇團結合紙芝居創作故事箱

新北汐止福德一路無預警停水 影響3萬學生營養午餐

相關新聞

北市人行道全面更新要花49年？ 議員：蔣萬安當總統還做不完

北市長蔣萬安宣示「交通安全年」，不過議員質疑，今年人行道預算破新高，施工長度卻創史上最低；目前全市待施工758件，以目前...

台北市政大樓改造 擬設充電樁惹議

有30年歷史的台北市政大樓將分3年改造，包括延壽與智慧化專案計畫共7.59億元，將設置電動車充電樁18座。議員質疑中央充...

高齡換居成效低...新北推精進方案 增私宅換私宅選項

新北市城鄉局3年前推出「高齡友善換居計畫」，陸續有百餘人申請，但社宅量能有限，待空戶釋出才能媒合，簽約戶數僅11件，為提...

拚演唱會經濟 板一運動場最快2026起跑

疫後演唱會經濟爆發，新北市府今年修正規定，開放板橋第一運動場可辦展演娛樂活動，最快2026年可開演唱會。體育局預告修改場...

重振新莊廟街 風貌整合打造輕旅行

新北市新莊廟街人潮流失，店家慘澹經營，不少夾娃娃機店進駐，在地人感到惋惜。經發局表示，將以點、線、面，包含特色店家再造計...

電動車禁停地下室？ 北市聯醫評估

鋰電池、電動車火災頻傳，嘉義、高雄各有公私立醫院為安全起見，禁止電動車停放地下停車場，台北市立聯合醫院表示，各院區現有1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。