北市人行道全面更新要花49年？ 議員：蔣萬安當總統還做不完

北市長蔣萬安宣示「交通安全年」，不過議員質疑，今年人行道預算破新高，施工長度卻創史上最低；目前全市待施工758件，以目前施工量居然要49年才能完成，議員轟「即便蔣萬安連任、加兩任總統卸任恐還做不完！」

北市府允諾，會來全市施工進度總體檢，針對758條列出優先順序，會由副市長張溫德訂定施工計畫，縮短施工期程。

北市議員李明賢說，蔣萬安的交通安全年，推動標線型轉實體人行道、鋪設翻修破損人行道以落實人本交通理念。不過北市因人行道破損或路樹竄根致不平整，路人跌倒受傷案層出不窮，甚至衍生國賠紛爭，甚至民眾通報1999人行道破損一年也都有幾萬件，今年到10月為止已累計2萬5千件。

李明賢質疑，台北市近年投入預算逐年增，如近五年鋪設人行道預算分別是2020年編列3億元、2021年編列2.45億、2022年編列4.2億、2023年編4.6億，今年更編5.7億元創新高；但相較於2020-2023年施工程度在16791公尺到20764公尺，今年前10月僅完工4213公尺，創歷史新低；同時中山、大同、中正、南港與文山各區的人行道進度更是掛零。

北市新工處長林昆虎表示，這應該是新設與更新比例問題，目前新設人行道比例約僅佔2成5，目前施工大部分是鋪面更新。

「最大癥結點仍在於缺工問題！」李明賢表示，過去12行政區應該要有6家廠商同時施工，現在只剩下5家廠商，其中鋪設專用技術僅剩2家，這2家要做專案、人行道更新拓寬、斜坡道改善，不僅市府自行規畫人行道更新，加上民代與里長會勘建議案全部大塞車。

李說，若以現有市府委外人行道施工量能，一天僅約完成12.5平方公尺，以全市12行政區現有待施工人行道758件、面積22.3萬平方公尺，必須要49年才能完工；其中待施工案件排定最多的是士林155件、內湖是152件，施工面積最寬廣是內湖4.6萬平方公尺，全市現有人行道工班投入內湖區來鋪設，也要10.2年才能完工，難道要施工的工班「父傳子、子傳孫？做到何年何月才能完工？」

李要求，市府應該成立府級跨局處專案小組，針對現有758件人行道更新案，擬定先後優先施工順序；其次，透過開口合約或另簽定合約，增加施工量能。