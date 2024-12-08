快訊

MiLB／鄧愷威延續旅美生涯 與巨人簽小聯盟合約力拚春訓出線

奧客！伍佰《成功之路》陸首演 觀眾不滿非個唱盧退票

潮人音樂祭使用高空遠光燈！家禽場鴨子踩踏嚇死 主辦單位急滅火

聽新聞
0:00 / 0:00

高齡換居成效低...新北推精進方案 增私宅換私宅選項

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北即時報導
中和安邦社宅明年2月可入住，將預留22戶作為青銀換居計畫使用。圖／新北市城鄉局提供
中和安邦社宅明年2月可入住，將預留22戶作為青銀換居計畫使用。圖／新北市城鄉局提供

新北市城鄉局3年前推出「高齡友善換居計畫」，陸續有百餘人申請，但社宅量能有限，待空戶釋出才能媒合，簽約戶數僅11件，為提高成效，城鄉局近日公告啟動「新北高齡友善換居－樓梯換電梯精進計畫」，在新招租社宅預留一定比率支持此計畫，也可透過私宅換私宅，縮短等候時間，長輩原有老屋透過包租代管機制出租，有機會獲價差收益，提高換居意願。

城鄉局表示，新北「高齡友善換居計畫」2021年7月上路，2022年4月終於促成全國第一案，原本住蘆洲的七旬陳爺爺與妻子一同生活，要爬上位於5樓的老公寓，行動愈來愈難，要為老宅增設電梯機率不大，在兒子協助申請下，如願換居到新店央北社宅，出入有電梯，加上社宅內有耕莘醫院資源，就醫便利。

陳爺爺原本對從蘆洲換居到新店有顧慮，要離開生活一輩子的老宅、生活圈，內心難免有不捨，幾經評估，從蘆洲3房老宅換到新大樓的3房房型，不用補差額，搬離的舊屋交給住都中心出租，成為余先生一家四口的溫馨宅。

陳爺爺說，搬離生活一輩子的老房子雖然不捨，但新大樓出入有電梯，社區有診所，兒女也能放心。余先生和妻子、2個女兒住進陳爺爺在蘆洲的老房子，余妻說，很珍惜和這個房子的緣分，希望延續房子的幸福感。

高齡友善換居上路3年多，媒合成功11件，遭議員質疑成效欠佳。城鄉局坦言，換居是高難度過程，第一版「高齡友善換居計畫」，是為長輩安排到與老宅同樣房間數的房型，加上長輩希望留在鄰近的行政區，但社宅量能有限，需要等待社宅退租空戶釋出，等候時間拉得長，是推動過程的挑戰；公部門收到申請資料會安排訪視，確認長輩釋出的老屋有實際居住事實，若有漏水、防災動線等問題，會要求原屋主先做改善及補強，讓下一個住戶安心居住。

為加大換居量能，招租中的中和安邦、新店民安社宅分別預留22戶、6戶來支持青銀換居方案，新方案也可以採私宅換私宅，不一定只能換進社宅，讓換居多些彈性。

城鄉局統計，新北屋齡逾30年房子超過75萬戶，多為5樓以下無電梯公寓，全市過半數長者居住在這類房子，為改善高齡長者的生活困境，推動友善換居，提供高齡長者多個選擇。

城鄉局補充，欲申請老齡友善換居者，須年滿65歲，現住的房子是2樓以上、屋齡15年以上合法建物，換居的環境若是社宅可入住6年，若租期屆滿時有需要可重新提出申請。

余先生和妻子、2個女兒住進陳爺爺在蘆洲的老房子，余妻說，很珍惜和這個房子的緣分，希望延續房子的幸福感。圖／新北市城鄉局提供
余先生和妻子、2個女兒住進陳爺爺在蘆洲的老房子，余妻說，很珍惜和這個房子的緣分，希望延續房子的幸福感。圖／新北市城鄉局提供
新北「高齡友善換居計畫」2021年7月上路，2022年4月終於促成全國第一案，原本住蘆洲的七旬陳爺爺與妻子一同生活，要爬上位於5樓的老公寓，行動愈來愈難，兒子協助申請換居。圖／新北市城鄉局提供
新北「高齡友善換居計畫」2021年7月上路，2022年4月終於促成全國第一案，原本住蘆洲的七旬陳爺爺與妻子一同生活，要爬上位於5樓的老公寓，行動愈來愈難，兒子協助申請換居。圖／新北市城鄉局提供
陳爺爺從新北蘆洲換居到新店央北社宅，出入有電梯，加上社宅內有耕莘醫院資源，就醫便利。圖／新北市城鄉局提供
陳爺爺從新北蘆洲換居到新店央北社宅，出入有電梯，加上社宅內有耕莘醫院資源，就醫便利。圖／新北市城鄉局提供
新北新店民安社宅預計明年2月可入住，將預留6戶作為青銀換居計畫使用。圖／新北市城鄉局提供
新北新店民安社宅預計明年2月可入住，將預留6戶作為青銀換居計畫使用。圖／新北市城鄉局提供
陳爺爺說，搬離生活一輩子的老房子雖然不捨，但新大樓出入有電梯，社區有診所，兒女也能放心。圖為陳爺爺要搬離蘆洲老房子的搬家畫面。圖／新北市城鄉局提供
陳爺爺說，搬離生活一輩子的老房子雖然不捨，但新大樓出入有電梯，社區有診所，兒女也能放心。圖為陳爺爺要搬離蘆洲老房子的搬家畫面。圖／新北市城鄉局提供
余先生和妻子、2個女兒住進陳爺爺在蘆洲的老房子，余妻說，很珍惜和這個房子的緣分，希望延續房子的幸福感。圖／新北市城鄉局提供
余先生和妻子、2個女兒住進陳爺爺在蘆洲的老房子，余妻說，很珍惜和這個房子的緣分，希望延續房子的幸福感。圖／新北市城鄉局提供
新北「高齡友善換居計畫」2021年7月上路，2022年4月終於促成全國第一案，原本住蘆洲的七旬陳爺爺與妻子一同生活，要爬上位於5樓的老公寓，行動愈來愈難，兒子協助申請換居。圖／新北市城鄉局提供
新北「高齡友善換居計畫」2021年7月上路，2022年4月終於促成全國第一案，原本住蘆洲的七旬陳爺爺與妻子一同生活，要爬上位於5樓的老公寓，行動愈來愈難，兒子協助申請換居。圖／新北市城鄉局提供
余先生和妻子、2個女兒住進陳爺爺在蘆洲的老房子，余妻說，很珍惜和這個房子的緣分，希望延續房子的幸福感。圖／新北市城鄉局提供
余先生和妻子、2個女兒住進陳爺爺在蘆洲的老房子，余妻說，很珍惜和這個房子的緣分，希望延續房子的幸福感。圖／新北市城鄉局提供
余先生和妻子、2個女兒住進陳爺爺在蘆洲的老房子，余妻說，很珍惜和這個房子的緣分，希望延續房子的幸福感。圖／新北市城鄉局提供
余先生和妻子、2個女兒住進陳爺爺在蘆洲的老房子，余妻說，很珍惜和這個房子的緣分，希望延續房子的幸福感。圖／新北市城鄉局提供
新北「高齡友善換居計畫」2021年7月上路，2022年4月終於促成全國第一案，原本住蘆洲的七旬陳爺爺與妻子一同生活，要爬上位於5樓的老公寓，行動愈來愈難，兒子協助申請換居。圖／新北市城鄉局提供
新北「高齡友善換居計畫」2021年7月上路，2022年4月終於促成全國第一案，原本住蘆洲的七旬陳爺爺與妻子一同生活，要爬上位於5樓的老公寓，行動愈來愈難，兒子協助申請換居。圖／新北市城鄉局提供
新北「高齡友善換居計畫」2021年7月上路，2022年4月終於促成全國第一案，原本住蘆洲的七旬陳爺爺與妻子一同生活，要爬上位於5樓的老公寓，行動愈來愈難，兒子協助申請換居。圖／新北市城鄉局提供
新北「高齡友善換居計畫」2021年7月上路，2022年4月終於促成全國第一案，原本住蘆洲的七旬陳爺爺與妻子一同生活，要爬上位於5樓的老公寓，行動愈來愈難，兒子協助申請換居。圖／新北市城鄉局提供

房子 社宅

延伸閱讀

青銀換居考驗接受度 學者：推附加服務的銀髮住宅才能永續

棒球／新北U18棒球賽8日起三地開打 新北藍隊拚連霸

新北大怒神事件接二連三...電梯發證、審查同單位 民代批球員兼裁判

高齡化挑戰 新北社宅明年將與醫療、學校合作活絡社區

相關新聞

北市人行道全面更新要花49年？ 議員：蔣萬安當總統還做不完

北市長蔣萬安宣示「交通安全年」，不過議員質疑，今年人行道預算破新高，施工長度卻創史上最低；目前全市待施工758件，以目前...

台北市政大樓改造 擬設充電樁惹議

有30年歷史的台北市政大樓將分3年改造，包括延壽與智慧化專案計畫共7.59億元，將設置電動車充電樁18座。議員質疑中央充...

高齡換居成效低...新北推精進方案 增私宅換私宅選項

新北市城鄉局3年前推出「高齡友善換居計畫」，陸續有百餘人申請，但社宅量能有限，待空戶釋出才能媒合，簽約戶數僅11件，為提...

拚演唱會經濟 板一運動場最快2026起跑

疫後演唱會經濟爆發，新北市府今年修正規定，開放板橋第一運動場可辦展演娛樂活動，最快2026年可開演唱會。體育局預告修改場...

重振新莊廟街 風貌整合打造輕旅行

新北市新莊廟街人潮流失，店家慘澹經營，不少夾娃娃機店進駐，在地人感到惋惜。經發局表示，將以點、線、面，包含特色店家再造計...

電動車禁停地下室？ 北市聯醫評估

鋰電池、電動車火災頻傳，嘉義、高雄各有公私立醫院為安全起見，禁止電動車停放地下停車場，台北市立聯合醫院表示，各院區現有1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。