高齡換居成效低...新北推精進方案 增私宅換私宅選項

新北市城鄉局3年前推出「高齡友善換居計畫」，陸續有百餘人申請，但社宅量能有限，待空戶釋出才能媒合，簽約戶數僅11件，為提高成效，城鄉局近日公告啟動「新北高齡友善換居－樓梯換電梯精進計畫」，在新招租社宅預留一定比率支持此計畫，也可透過私宅換私宅，縮短等候時間，長輩原有老屋透過包租代管機制出租，有機會獲價差收益，提高換居意願。

城鄉局表示，新北「高齡友善換居計畫」2021年7月上路，2022年4月終於促成全國第一案，原本住蘆洲的七旬陳爺爺與妻子一同生活，要爬上位於5樓的老公寓，行動愈來愈難，要為老宅增設電梯機率不大，在兒子協助申請下，如願換居到新店央北社宅，出入有電梯，加上社宅內有耕莘醫院資源，就醫便利。

陳爺爺原本對從蘆洲換居到新店有顧慮，要離開生活一輩子的老宅、生活圈，內心難免有不捨，幾經評估，從蘆洲3房老宅換到新大樓的3房房型，不用補差額，搬離的舊屋交給住都中心出租，成為余先生一家四口的溫馨宅。

陳爺爺說，搬離生活一輩子的老房子雖然不捨，但新大樓出入有電梯，社區有診所，兒女也能放心。余先生和妻子、2個女兒住進陳爺爺在蘆洲的老房子，余妻說，很珍惜和這個房子的緣分，希望延續房子的幸福感。

高齡友善換居上路3年多，媒合成功11件，遭議員質疑成效欠佳。城鄉局坦言，換居是高難度過程，第一版「高齡友善換居計畫」，是為長輩安排到與老宅同樣房間數的房型，加上長輩希望留在鄰近的行政區，但社宅量能有限，需要等待社宅退租空戶釋出，等候時間拉得長，是推動過程的挑戰；公部門收到申請資料會安排訪視，確認長輩釋出的老屋有實際居住事實，若有漏水、防災動線等問題，會要求原屋主先做改善及補強，讓下一個住戶安心居住。

為加大換居量能，招租中的中和安邦、新店民安社宅分別預留22戶、6戶來支持青銀換居方案，新方案也可以採私宅換私宅，不一定只能換進社宅，讓換居多些彈性。

城鄉局統計，新北屋齡逾30年房子超過75萬戶，多為5樓以下無電梯公寓，全市過半數長者居住在這類房子，為改善高齡長者的生活困境，推動友善換居，提供高齡長者多個選擇。