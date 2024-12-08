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重振新莊廟街 風貌整合打造輕旅行

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新莊廟街如今店家數量少顯得冷清，民眾說甚至連夾娃娃機店都快消失。圖／民眾提供
新莊廟街如今店家數量少顯得冷清，民眾說甚至連夾娃娃機店都快消失。圖／民眾提供

新北市新莊廟街人潮流失，店家慘澹經營，不少夾娃娃機店進駐，在地人感到惋惜。經發局表示，將以點、線、面，包含特色店家再造計畫、整合區域動線及品牌活動、盤點軟硬體，進而打造一日新莊輕旅行。

在地蕭先生表示，現在新莊廟街真的沒人，連娃娃機店都沒了，人潮很難被吸引，尤其現在周邊都在都更，很多老店家都搬走，以前學生還會去買東西吃，如今沒店可逛就沒有人。另外，新莊廟街辦活動在地人都不太知道，認為宣傳力度非常不足。

市府跨局處推出「新莊百年風貌整合計畫」，經發局表示，期望做周邊道路串聯，可以把新月橋人潮引導新莊廟街來，硬體部分要做人行友善空間，讓民眾從新月橋走下來後，可以安全到廟街。

文化局預計推動新莊武德殿重組及舊暗門遺跡修復等，都在評估中，還有米市巷、挑水巷、戲館巷等在地3條歷史巷弄營造，期待打造過往新莊的生活樣貌，讓居民遊客可以親身體驗前人的生活環境。

市議員翁震州建議，市府可參考新莊十字廊帶的觀光概念來帶動老街發展，從宏匯廣場、中港大排、新莊運動公園再到廟街、新月橋甚至可串聯到板橋的435藝文特區。

新莊廟街發展協會理事長孫松慶說，新莊公有市場一定要改建，再讓小型購物商城業者進駐，除了可以解決停車場、廁所問題，讓多元餐飲業者及各式商家進駐，就會吸引民眾。

夾娃娃機

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