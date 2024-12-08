拚演唱會經濟 板一運動場最快2026起跑

疫後演唱會經濟爆發，新北市府今年修正規定，開放板橋第一運動場可辦展演娛樂活動，最快2026年可開演唱會。體育局預告修改場地費，僅抽門票收入5%，相比台北小巨蛋抽10%，更具競爭力，試圖搶占演唱會商機。但議員認為應擬跑道維護規定，避免剛砸重金整修的跑道再報銷。

疫後演唱會一場接一場，有業界估算，2023至2025年展演場次，每年都約有900場，且影響周邊的百貨、商城、旅宿、飯店、餐飲業者等，都可望雨露均霑，比如高雄去年接連吸引國內外天團開唱，舉辦117場演唱會、帶來45億觀光產值。

新北過去缺乏大型展演場地，開放板橋第一運動場可辦展演娛樂活動，預告修改場地費，售票場從一場100萬，改為每場門票收入總額5%，未達50萬以50萬元計，相比台北市小巨蛋收取每場門票收入10%，較為親民。

市議員黃淑君說，場地費抽成5%相對合理，但板一雖已開放展演娛樂活動，直至明年底無法辦演唱會，其一是跑道工程持續到明年4月，其二待世壯運結束，又要整修看台到年底。體育局應制定跑道維護規範，避免剛砸重金整修的跑道再報銷。

市議員江怡臻則表示，板一運動場開放展演娛樂，目的在活化多使用，但板一是露天場地，小巨蛋是室內環境，收費原本就無法相比，以場地費比較不盡公平。

體育局長洪玉玲說，新北市制定運動場收費標準，是參考其他縣市制定標準，希望藝文團體能多加利用，造福市民能就近欣賞。雖然比台北小巨蛋場地費便宜，但板一建物較老舊，是40年的配置，沒有貴賓室又是戶外場地，優劣勢皆有。

洪坦言，待明年世壯運結束，板一運動場將整修看台漏水、斑駁問題，工程預計到2025年底，最快2026年才能有展演娛樂活動。