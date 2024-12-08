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台北市政大樓改造 擬設充電樁惹議

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北報導
30年歷史的台北市政大樓將分3年改造，地下停車場擬增設充電樁18座，經費3450萬。但議員指中央無設置充電樁法規，市府花錢如何符合法規，要求和中央商談訂出規定，成為北市的標竿。記者許正宏／攝影
30年歷史的台北市政大樓將分3年改造，地下停車場擬增設充電樁18座，經費3450萬。但議員指中央無設置充電樁法規，市府花錢如何符合法規，要求和中央商談訂出規定，成為北市的標竿。記者許正宏／攝影

有30年歷史的台北市政大樓將分3年改造，包括延壽與智慧化專案計畫共7.59億元，將設置電動車充電樁18座。議員質疑中央充電樁設置法規未定，無法可循要如何合法？要求市府請中央立法規範。

北市府表示，中央已提出修法草案送至行政院，若立法完成，市府會配合。這次改造計畫中，將投入3450萬元設置充電專區及地下停車場智慧化設備。

議員陳宥丞質疑，北市府和全台所有大樓面臨相同處境，電動車主要裝充電樁，卻因尚未訂定法規，住戶和管委會不允許裝，紛爭不斷，各地方政府的配套在無中央法規支持下，難以解決紛爭。他認為，既然市府要花這筆錢，就該做好，成為北市的標竿。

議員黃瀞瑩也發現，對於電動車、鋰電池安全，北市交通局、產發局與消防局等單位都說不是主管業務，加上中央沒規範，造成北市處於法律真空、甚至無政府狀態。

陳宥丞說，北市府應先詢問中央，並提前訂出規則，在市政大樓設充電樁，應比照檢查電梯規則，包含定期安檢、第三方單位協助認證等，才能確保無安全無虞。

議員曾獻瑩指出，北市曾發生多起電動車起火事件，而鋰電池火災難以控制，傳統滅火方法效果有限，須同步強化消防安全措施。他認為，市府應盤點市政大樓停車場現有消防設備，並評估增設防火毯等必要裝備，確保新增充電樁設施能安全推動綠能轉型。

北市府表示，未來市府停車場將設置電動車專區，會與燃油車隔開，充電樁設在地下一樓，且接近停車場出入口；會設置消防安全措施，包括泡沫噴淋系統，停車場備防火毯等；市府也辦過消防演練，模擬電動車充電之後起火，加強救災。

管理措施上，裝置會有斷電機制，當電動車充電超過一定時間會自動斷電，避免過度充電引發自燃；另也設監控掌握充電樁使用狀況，一有異常就派人到場處理。

北市公管中心也表示，充電樁有電池降溫機制，也裝熱感應設備，萬一出現異常，可及時應變。

停車場 北市府 電動

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