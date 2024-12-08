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電動車禁停地下室？ 北市聯醫評估

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

鋰電池、電動車火災頻傳，嘉義、高雄各有公私立醫院為安全起見，禁止電動車停放地下停車場，台北市立聯合醫院表示，各院區現有12輛員工的電動車停放地下停車場，將審慎評估是否禁停，目前未規畫設充電樁。

議員黃瀞瑩說，南韓發生地下室停放的電動車自燃毀上百輛車，首爾市政府建議超過90%電量的電動車不得停在地下室，北市交通局為此也前往考察。

她指出，嘉義大林慈濟醫院、高雄市立聯合醫院相繼頒布禁令，電動車不能停放地下室停車場，以維護救災與安全。北市聯醫有5大院區有員工地下停車場，應重新檢視醫院地下停車場有無足夠消防設備量能可因應，否則建議跟進禁止。

市府表示，市長蔣萬安已指示副市長張溫德召集各局處開過一次會議，也正研擬建築物附設停車空間設計的草案，要清楚規範電動車、鋰電池在室內停車空間的消防安全。

北市聯醫總院長王智弘說，院區地下停車場是否設置電動車停車位，尚無規畫，也未設置充電樁，僅開放員工停放電動車共12輛；是否禁止電動車進入停車場，將審慎評估。

停車場 電動

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