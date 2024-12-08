曾赴日爭人權 黃金涼95歲辭世

漢生（痲瘋）病在日治時期被視為無法治癒的瘟疫，患者飽受歧視須強制隔離，進療養院等死。2001年日本政府提國賠方案，但台、韓患者不在其中。後來黃金涼代表台灣病友到日本打官司爭人權，最終獲賠，她今年以95歲高齡過世，時代記憶也告一段落。

日治時期漢生病患遭非人道隔離，受歧視打壓長達90年。黃金涼在台南出生，12歲時和妹妹黃金井陸續發病，被迫入院，再也見不到其他家人。

1998年日本律師代日本患者提告，2001年法院判定厚生省敗訴，日本政府制定補償金法案，但補償對象不包括台韓患者。

2004年律師來台追查，希望為仍生活於樂生院的戰前入院者爭取權益。當時全台有300多名患者，如今有56名，2005年黃金涼代表赴日打官司，控訴日本政府戰前對漢生病患的隔離政策及汙名化處遇，終獲勝訴，為台灣病友爭取權利。

黃金涼今年辭世，樂生療養院昨為她辦告別式，家屬、醫院代表與當初到日本打官司的人權律師張鑫隆都到場。

張鑫隆表示，患者當時飽受打壓，願意出庭作證不容易，律師們多次與患者們互動，培養信任感，由黃金涼代表飛到日本開庭。他說，1996年廢止隔離法前，只要進療養院就沒有出來的一天，再也無法跟家人相聚，多數患者終生未婚，想結婚男生須先結紮，即使康復想回歸社會也會被歧視，無法正常生活是患者們的最大遺憾。

樂生療養院院長王偉傑表示，漢生病患心理傷害大於身體傷害，未來會開放幾個廳讓民眾了解過去歷史，昨天辦宗教告別儀式，希望黃金涼阿嬤一路好走。

疾管署資料顯示漢生病是由麻風分枝桿菌引起，但不易傳染，主要侵犯人體皮膚、粘膜及周圍神經，會造成感染部位麻木、喪失肌肉控制，甚至殘障，罹病初期及早接受治療可完全痊癒，且無後遺症，全球90%人類有自然免疫力，台灣每年新發生約10例。