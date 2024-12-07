曾赴日出庭訴訟爭取賠償 漢生病患者95歲黃金涼辭世今告別式

過去台灣社會稱漢生病為痲瘋病，認為有傳染性，患者都被強制隔離治療，後來因觀念改變及有藥物治療才解除汙名。其中，曾代表第一批赴日訴訟的患者黃金涼，今年以高齡95歲與世長辭，樂生療養院今天舉辦告別式，學者說，患者最遺憾是無法正常生活，即使痊癒也會被歧視，若想結婚必須先結紮。

20世紀初因為醫療未普及，醫療觀念相對不足，認為漢生病是傳染病，一律採取收容隔離。其中，黃金涼1929年在台南出生，1945年黃金涼跟妹妹黃金井陸續發病，被迫入院隔離治療。

後來日本政府提出漢生病患者賠償方案，但台韓患者不在範圍內，2004年初，日本人權律師團來台灣樂生院，為戰前被強制隔離的院民向日本政府提出訴訟，黃金涼2005年代表病患們到日本東京地方法院，控訴日本政府戰前對漢生病患所作的隔離政策以及汙名化處遇。

現任國立東華大學財經法律研究所副教授張鑫隆，過去是台灣人權會法律學者，也曾陪漢生病患者赴日訴訟，他表示，要讓患者願意出庭作證不容易，律師們多次與患者們互動，培養信任感，認為黃金涼有機會答應出庭的請求，希望能為他們爭取該有的賠償，黃金涼聽完律師的說法，最終被說服，願意當台灣第一批飛到日本開庭的漢生病患者。

張鑫隆說，對患者們來說，在1996年前，沒有特效藥可以治療，只要進入療養院就沒有能出來的一天，黃金涼當年才小六，就跟妹妹黃金井住進療養院，再也無法跟家人相聚，多數患者因為生病沒有結婚，若想結婚，男生必須先結紮，即使患者康復了，想回歸社會生存，也會遇到歧視眼光，無法過正常生活是患者們的遺憾。