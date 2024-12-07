雙北與金門五大商圈合推旅遊護照 祭商家折扣優惠攬客

為推動跨域合作並共創商機，台北市東門永康商圈、新北市淡水商圈與金門的後浦、沙美及烈嶼商圈今天中午舉行「締結友好商圈」簽約儀式，未來將推出「友好商圈旅遊護照」，鼓勵民眾前往5地商圈消費與觀光，共同打造「商圈共好、台金共榮」的發展願景。

這項簽約儀式由台北市東門永康商圈理事長劉鴻翔、新北市淡水商圈理事長盧育佑、金門後浦商圈理事長陳鑫正、沙美商圈理事長黃星再，以及烈嶼商圈理事長林長征共同簽署，中華民國全國商圈總會輔導總會長胡神賀及金門縣政府建設處長黃儒新、建設處副處長陳彥志等人出席見證。

全國商圈總會輔導總會長胡神賀表示，他曾在金門服役10個月，對金門有深厚感情，這次再訪金門，感覺金門變化很大，讓他都認不出來，他對當地商圈的潛力與發展表示讚賞，並指出此次締結的五大商圈都是地方經濟的重要據點。他提到，台北東門永康商圈以美食聞名，吸引國內外遊客；新北淡水商圈以歷史人文與特色商品見長；金門的後浦、沙美與烈嶼商圈則融合戰地史蹟、閩南文化與自然生態，具有極高的旅遊價值。透過跨域合作，不僅能吸引更多旅客，也能推動地方經濟的繁榮。

後浦商圈理事長陳鑫正表示，此次的友好合作不僅是一場城市經濟聯盟，更是一場文化價值的共創，希望藉由四地的交流，讓更多人認識各商圈的特色與魅力，並將這些文化故事傳遞到更多地方。

據了解，簽約儀式中，也宣布未來將以三大方向深化合作，包括：「跨區域活動推廣」，台金商圈將共同支援彼此的年度特色活動，如結合美食節、文化展演等，創造更多元的觀光體驗。「文創商品與品牌交流」

雙方將合作開發聯名商品，如結合金門陶瓷與北台商圈元素的紀念品，或是以金門高粱酒為基礎設計的美食與禮盒，吸引文化消費族群。

與「旅遊合作推廣」，推出「友好商圈旅遊護照」，讓旅客在五地商圈消費集點，集滿指定商圈消費憑證即可兌換限量紀念品，並享有商圈店家折扣優惠，提升旅遊吸引力。