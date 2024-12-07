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急救不能等救護車 慈濟青年實踐公益計畫首次出現「醫療創新」

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片為慈濟基金會提供

慈濟基金會推動「FUN大視野‧想向未來」青年創新計畫。「帶動青年、關注公益、實踐計畫、創造社會影響力」。2024年「第七屆青年公益實踐計畫」11組公益隊伍(臺灣團隊10組、馬來西亞團隊1組)，在歷經完整的專業培力課程與專屬業師進行陪伴與輔導，12月07日下午在華山文創園區西5館舉辦成果發表會，向社會大眾分享整年度團隊的孵化過程與計畫執行成果，持續擴大社會影響力。

第七屆青年公益實踐計畫團隊中，關注的社會議題領域有慈善創新、循環經濟、地方創生、環境保護、食糧供應、教育創新、醫療創新等多元內容， 11組團隊在成果發表會這天，透過短講與攤位展示，和社會大眾分享執行計畫過程的故事，徵件範圍從臺灣面向亞太地區，廣邀年輕朋友發揮創意，競爭相當激烈。

其中，本屆首次出現「醫療創新」團隊，以 IOT 警報器為核心的五年社區急救養成計畫，團隊指出，急救不能等到救護車到來，而必須在病人倒地時就給 CPR 與 AED，否則成功率會大幅下降，計畫執行在台灣社區中建立急救意識、能力與機會，並推動建立急救意願、培養急救能力及把握助人機會三大策略。

教育部青年發展署林祝里主任秘書表示，青發署培育青年、慈濟扶植青年，公私合力共同為青年公益計畫實踐執行，慈濟為青年朋友搭建公益橋樑，並透過與社會各界媒合，將各團隊計畫付諸行動。

慈濟基金會顏博文執行長指出，全球正面臨三大變遷：氣候變遷、衝突變遷、文明變遷，這些變遷的關鍵都還是落在人為因素，期待結合更多共善的力量，為全球、社會、人群傳遞正向影響力。國立臺灣大學社會工作學系馮燕名譽教授期勉年輕世代發揮創意，並感謝辛苦的業師用心培植這股青年力量，創造共善價值。

慈濟基金會表示，為激發更多青年朋友投身公益，並讓錄取團隊能被更多產、官、NPO、學界等各界看見青年的慈善心與實踐力，舉辦成果發表會鼓勵錄取團隊藉此機會勇於提出公益實踐計畫，期能建構公益實踐交流平台，促成更多年輕世代關注公益活動，並讓更多單位能一同「攜手青年，創造社會共好，為世界挹注正向影響力」。

慈濟基金會表示，全球化腳步，讓臺灣和世界各國普遍面臨幾項重大議題：貧窮與人口、社區弱勢、環境生態與氣候變遷，以及全球化的發展趨勢所帶來的新衝擊等。為解決上述全球性的重大問題，2015年9月25日聯合國發布了2030年的十七項世界永續發展目標（SDGs），包含貧窮、飢餓、醫療、教育、衛生、福利、環境、氣候、和平與合作等。

慈濟針對臺灣和全球所面臨的社會、環境與經濟問題，連結聯合國十七項永續發展目標，擬定慈濟發展的八大友善之願景目標，包含「友善希望」、「友善生命」、「友善社區」、「友善環境」、「友善地球」、「友善國際」、「友善合作」、「友善治理」。慈濟走過半世紀，期待號召各界有志青年，以「公益」的理想出發，一同關心我們所在的土地與全世界需要被幫助的人、事、物，進而擴大社會影響力。

聚傳媒

公益活動 團隊 青年

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