新莊廟街人潮流失 市府推百年風貌整合計畫幫找定位

新莊廟街人潮流失，店家慘澹經營，不少夾娃娃機店進駐，讓在地人感惋惜，新北市長侯友宜日前也說很心痛，經發局表示，將以點、線、面，包含特色店家再造計畫、整合區域動線及品牌活動、盤點軟硬體，進而打造一日新莊輕旅行。

市府跨局處推出「新莊百年風貌整合計畫」，經發局表示，已開2次跨局處會議，目前期望去做周邊道路串聯，可以把新月橋人潮引導新莊廟街來，硬體部分要做人行友善空間，讓民眾從新月橋走下來後，可以安全到廟街，軟體部分會整合打造品牌活動，同步進行，例如民政局串聯在地宮廟文化，協助廟街找到定位。

文化再造部分，文化局預計推動新莊武德殿重組及舊暗門遺跡修復等，都在評估中，還有米市巷、挑水巷、戲館巷等在地3條歷史巷弄營造，期待打造過往新莊的生活樣貌，讓居民遊客可以親身體驗前人的生活環境。

三峽區部分，經發局表示，長福橋是在地重要的大型人行陸橋，此次水利局推動改造工程是地方盛事，配合景觀營造，盼引入商業量能進駐，會引導民眾釋出店面空間，鼓勵商家進駐，擴大三峽區商業範圍，帶來人潮錢潮。

鶯歌區明年迎來新北美術館開幕及世界壯年運動會閉幕式，經發局表示，會在當地導入更多商業活動，帶動區域消費量能。

新北市議員翁震州認為，市府可參考新莊十字廊帶的觀光概念來帶動老街發展，從宏匯廣場、中港大排、新莊運動公園再到廟街、新月橋甚至可串聯到板橋的435藝文特區。新莊廟街如今娃娃機店充斥，主要是對長者屋主來說更好管理，若市府願意扮演重要角色來解決這些問題，相信很多店家就可以重新活絡起來。此外，也可結合在地美食宣傳讓民眾認識新莊文化。

市議員呂家愷指出，如何讓硬體設備結合軟體活動，讓地方感受到經濟效應，是市府最重要的課題，他要求市府去了解店家有無困難、是否造成衝突，不是單純另闢景點增加競爭，應先讓在地感受到人潮、錢潮來了，體會到共榮經濟，地方才會感受到市府有在照顧，要先讓地方有感，才會加分。