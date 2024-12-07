台北大巨蛋開幕一周年 李四川臉書曝這4字上百網友讚爆

台北大巨蛋開幕滿一周年，從世界12強預賽圓滿落幕，再到周董開唱，帶動周邊經濟，已搖身成為北市新地標。台北市副市長李四川今天在臉書發文，貼上活動前視察現場的照片，強調一年來仍然「嚴肅以待」也感謝默默為大巨蛋付出的每一個人。

李四川指出，大巨蛋第一次棒球賽、第一次演唱會，「一年了，在大巨蛋第一次活動的我，看起來仍然那麼嚴肅以待。」也感謝默默為大巨蛋付出的每一個人，他說「因為有你，我們迎來12強的冠軍」迎來二姊、周杰倫、阿妹美麗的歌聲，「相信我們會一天比一天更美好」

李四川臉書發文，立即吸引上百網友留言按讚，網友說，謝謝有市府團隊的努力，使大巨蛋耀上國際。「川伯和萬安市長團隊，非常愛你們，希望有緣在不遠將來在新北為我們服務」。

有網友說，身為工程人，感同身受，非常感激所有曾經在大巨蛋施作、規畫（無論是本國籍外國籍）的人「有你們的辛苦才能孵出這顆蛋」。雖然目前蛋還不夠完美（漏水……),但也不得不承認有了蛋，讓全世界的人刮目相看，謝謝所有曾參與其中的每位工程人。

有網友指出，感謝川伯和萬安市長，大巨蛋的球賽及大型活動觀眾都是好幾萬人，人潮來自全國各地及世界各國，是安全問題也是觀光問題，不能有一點疏失和事故，所以川伯和萬安市長能夠嚴肅看待，真的很不容易「給你們團隊加油加油讚讚讚」。