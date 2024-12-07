基北北桃義消體技能選拔友誼賽 千人相聚同場較勁
基北北桃上千名義消今齊聚新北市板橋第二運動場同場較勁進行新北市義消人員體技能選拔暨台北、桃園、基隆友誼賽，由新北市副市長劉和然與新北市義消總隊長蔣根煌共同主持開幕儀式，鼓勵義消人員提升士氣，增進市府與義消夥伴間的情感連結。
內政部消防署為提升義消人員的消防救災能力及促進情感交流，每2年舉辦一次「全國消防暨義消人員競技大賽」，先前受新冠肺炎疫情影響曾停辦，20232年重啟並擴大舉辦，新北市在全國義消體技能交流賽中榮獲總成績第一的殊榮，今天延續此一傳統，為義消提供交流與競技的平台，期望透過選拔，挑選出優秀選手，代表新北市參加明年在苗栗縣舉辦的全國義消體技能交流賽。
今天共有1470名義消及民間救難人員參加，同時邀請基隆、台北及桃園市義消夥伴到場觀摩交流，深化基北北桃4縣市生活圈的互動合作。活動設置了項專業技能競技交流項目，包括火災搶救、救護技術、車禍救助、繩索救援及無人機運用等，讓義消人員展示平日訓練成果，藉此切磋技術，增強專業搶救災實力。
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