北大停二1875坪用地招商停擺 交通局擬自建多目標大樓
新北市北大特區停二停車場占地1875坪，經發局2021年規畫業者投資興建複合商城，但業者評估投資利潤過低兩次流標，目前停止招商土地交回交通局，交通局表示未來擬自建多目標大樓，由於民意盼能有商業設施，不排除部分面積出租使用。
該塊土地為停車場用地，土地興建大樓依法須至少近半樓地板面積須為停車使用，該土地方正面積1875坪，經發局原規劃容積率500％、建蔽率80％，地上7層、地下3層大樓，總樓地板面積約1萬3915坪。近5成規畫為停車場，大樓規畫地上6、7樓，地下3層皆為停車空間。
過去經發局官方調查民意設置設施取向共約1500人，包括購物商場70.5%、美食廣場63.8%、超市61.3%。至於盼設置電影院部分，樹、三、鶯居民僅4成4，停二用地當地南園里4成7，周邊北大特區龍恩、龍學、柑園里則是6成5。
不過三年來兩次招標皆無業者願意投標，計畫無疾而終，目前該土地仍為停車場使用，交通局表示，目前該土地無變更地目的的計畫，未來擬朝向市府自建多目標功能大樓使用，將停車場結合公益空間共同開發，由於民意盼望希望有購物等商業設施，不排除出租部分空間供商業使用。
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