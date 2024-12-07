北大停二1875坪用地招商停擺 交通局擬自建多目標大樓

新北市北大特區停二停車場占地1875坪，經發局2021年規畫業者投資興建複合商城，但業者評估投資利潤過低兩次流標，目前停止招商土地交回交通局，交通局表示未來擬自建多目標大樓，由於民意盼能有商業設施，不排除部分面積出租使用。

該塊土地為停車場用地，土地興建大樓依法須至少近半樓地板面積須為停車使用，該土地方正面積1875坪，經發局原規劃容積率500％、建蔽率80％，地上7層、地下3層大樓，總樓地板面積約1萬3915坪。近5成規畫為停車場，大樓規畫地上6、7樓，地下3層皆為停車空間。

過去經發局官方調查民意設置設施取向共約1500人，包括購物商場70.5%、美食廣場63.8%、超市61.3%。至於盼設置電影院部分，樹、三、鶯居民僅4成4，停二用地當地南園里4成7，周邊北大特區龍恩、龍學、柑園里則是6成5。