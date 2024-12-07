新北遊戲場5000萬墊付案未經議會審查 議員批偷吃步

新北市農業局向中央爭取到5000萬兒童遊戲場環境設施改善計劃補助款，新北市議員鄭宇恩指出，市府在議會休會期間提出墊付案，未經過審查會或大會審查，到底是誰同意墊付？農業局長諶錫輝表示，當初中央核定補助新北市15場各350萬元費用，因還須市府其他經費投入，墊付案才無法在會期內提出，未來會再檢討相關作業程序，尊重議會權限。

新北市議會目前正在審查明年度預算，新北市議員鄭宇恩指出，中央補助新北5000萬元兒童遊戲場改善經費，市府公文寫道「8月9日」經過議會同意墊付，但議會上個會期是從3月到7月1號，議會休會期間是誰同意市府這筆墊付案？

鄭宇恩說，對於緊急情況的經費，如人民生活補助、核電廠補助等，因為情況緊急，可以不經過議會同意，但這筆遊戲場改善計畫，從設計、發包到施工時間這麼長，急迫性在哪？市府可以用這種偷吃步的方式，質疑是農業局上下交相賊，躲避審查。

新北市綠美化景觀處表示，本案在8月9日經新北市議會同意墊付中央款5250萬在案，是內政部國土管理署「兒童遊戲場環境改善計畫」補助案件，本府提報15案，單一案場最高補助350萬元，本府獲核定補助5250萬元，現均在執行階段。

諶錫輝解釋，遊戲場改善案經費是去年底經中央審查核定的經費，今年5月中央提醒要提墊付案，因為1案350萬元不夠，市府必須要其他經費去追認，才會在時程上有所延誤，無法在會期內提出。

諶錫輝說，未來相關墊付案，會避免在非議會期間提出，尊重議會審查的權利。

副市長劉和然也在議會答詢時指出，在案件緊急程度上會再了解，有需要調整一定會處理 。