快訊

票不要丟！ 周杰倫、張惠妹大巨蛋演唱會「票根優惠懶人包」餐飲手搖一次看

台灣花6年成美墨供應鏈主力 遇「川普風險」怎應對？

陸女與姊「互換身分」在台居留18年 法官依這點原因判無罪

聽新聞
0:00 / 0:00

新北遊戲場5000萬墊付案未經議會審查 議員批偷吃步

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市農業局向中央爭取到5000萬兒童遊戲場環境設施改善計劃補助款，新北市議員鄭宇恩指出，市府在議會休會期間提出墊付案，未經過審查會或大會審查，到底是誰同意墊付？農業局長諶錫輝表示，當初中央核定補助新北市15場各350萬元費用，因還須市府其他經費投入，墊付案才無法在會期內提出，未來會再檢討相關作業程序，尊重議會權限。

新北市議會目前正在審查明年度預算，新北市議員鄭宇恩指出，中央補助新北5000萬元兒童遊戲場改善經費，市府公文寫道「8月9日」經過議會同意墊付，但議會上個會期是從3月到7月1號，議會休會期間是誰同意市府這筆墊付案？

鄭宇恩說，對於緊急情況的經費，如人民生活補助、核電廠補助等，因為情況緊急，可以不經過議會同意，但這筆遊戲場改善計畫，從設計、發包到施工時間這麼長，急迫性在哪？市府可以用這種偷吃步的方式，質疑是農業局上下交相賊，躲避審查。

新北市綠美化景觀處表示，本案在8月9日經新北市議會同意墊付中央款5250萬在案，是內政部國土管理署「兒童遊戲場環境改善計畫」補助案件，本府提報15案，單一案場最高補助350萬元，本府獲核定補助5250萬元，現均在執行階段。

諶錫輝解釋，遊戲場改善案經費是去年底經中央審查核定的經費，今年5月中央提醒要提墊付案，因為1案350萬元不夠，市府必須要其他經費去追認，才會在時程上有所延誤，無法在會期內提出。

諶錫輝說，未來相關墊付案，會避免在非議會期間提出，尊重議會審查的權利。

副市長劉和然也在議會答詢時指出，在案件緊急程度上會再了解，有需要調整一定會處理 。

新北 綠美化 議員

延伸閱讀

新北年抽257件寵物食品10件違規 議員要求公布

少棒／花蓮兩隊台彩威力盃開紅盤 鄭宇恩最喜歡陳傑憲

融合傳統與創新 新北淡水天生國小山丘遊戲場啟用

三峽公立動物醫院案遭中央打回票 新北擬改設新店

相關新聞

台北市政大樓智慧化要新設18座充電樁 議員曝：恐不符中央法規

台北市政大樓啟用迄今已30年將分3年改造，包括延壽與智慧化專案計畫7.59億元，其中充電專區及地下停車場智慧化設備經費3...

基北北桃義消體技能選拔友誼賽 千人相聚同場較勁

基北北桃上千名義消今齊聚新北市板橋第二運動場同場較勁進行新北市義消人員體技能選拔暨台北、桃園、基隆友誼賽，由新北市副市長...

北大停二1875坪用地招商停擺 交通局擬自建多目標大樓

新北市北大特區停二停車場占地1875坪，經發局2021年規畫業者投資興建複合商城，但業者評估投資利潤過低兩次流標，目前停...

新北遊戲場5000萬墊付案未經議會審查 議員批偷吃步

新北市農業局向中央爭取到5000萬兒童遊戲場環境設施改善計劃補助款，新北市議員鄭宇恩指出，市府在議會休會期間提出墊付案，...

手寫白單消失了...12月起車輛違停逕舉單 新北警全面改採電子化

員警舉發違規停車，如車主不在場均是用紙本，俗稱「白單」的車輛違規停車逕行舉發標示單，夾單在違規停車車輛上，後續再寄發俗稱...

受限法規 北市老舊校舍修繕 將放寬

北市以平均地權基金支應老舊校舍修繕費用，但須先繳到公庫，再由公庫撥款動支，限額10%，今年換算僅37億多元，議員認為應該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。