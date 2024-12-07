台北市政大樓智慧化要新設18座充電樁 議員曝：恐不符中央法規

台北市政大樓啟用迄今已30年將分3年改造，包括延壽與智慧化專案計畫7.59億元，其中充電專區及地下停車場智慧化設備經費3450萬，將設置電動車充電樁18座。但議員指出，因中央對設置充電樁法規未定，如何符合法規？應該和中央商談，訂出設置規定。北市府表示，中央已關注到此法令議題，若訂出新法規會，市府會依指示提升安全。

議員陳宥丞質疑，針對電動車充電停車格，現在中央政府還沒有立法，台北市政府自己要怎麼把電動車裝在自己的地下室並符合法規？現在全台灣所有大樓也面臨一樣的狀況，買電動車的人要裝充電樁，國家收了稅金，卻因法規未訂定，住戶和管委會不允許裝，造成大樓的住戶吵架，各地方政府的配套方法，也不能完全作主。

他認為，既然市府要花這筆錢，就應該和中央去談判，加速訂出相關規定，北市府趁這次做好，成為台北市的標竿。他也提醒市府，電動車充電樁應能優先比照電梯，定期安檢，並有第三方的認證單位協助，確認防火性，減少自燃的可能性。

市議員曾獻瑩也指出，北市曾發生多起電動車起火事件，而鋰電池火災難以控制，傳統滅火方法效果有限，需同步強化消防安全措施。市府應盤點市政大樓停車場現有消防設備，並評估增設防火毯等其他必要裝備，確保新增充電樁設施能推動綠能轉型，保障市政大樓安全。

北市府表示，未來市府停車場將設置電動車專區，會與燃油車做隔開，充電樁設在地下1樓，不會到地下2樓，且接近停車場出入口。另也會設消防的安全措施，例如泡沫噴淋系統，停車場都備有防火毯，市府也辦過消防演練，模擬電動車充電之後起火，加強救災。

對於管理措施上，北市府表示，當電動車充電超過一定時間，會自動斷電，裝置會有斷電機制。另外也監控設備，監控充電樁使用狀況，如果有異常，立即派人到場處理。北市公管中心也表示，充電樁有電池降溫機制，針對充電樁也有裝熱感應設備，萬一現場有異常，可以及時應變。