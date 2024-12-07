手寫白單消失了...12月起車輛違停逕舉單 新北警全面改採電子化

員警舉發違規停車，如車主不在場均是用紙本，俗稱「白單」的車輛違規停車逕行舉發標示單，夾單在違規停車車輛上，後續再寄發俗稱「紅單」的舉發違反道路交通管理事件通知單給車主正式裁罰，新北市警局自今年12月起全面採取電子化，改以電子「違規停車逕行舉發標示單」舉發違規停車，減少舉發疏失及弊端。

新北市警局交通大隊指出，違規停車逕行舉發標示單作用是提供執勤員警辨識用，夾在違規停車車輛的明顯處，像是汽車雨刷下方或機車座墊旁，避免同一違規停車行為在2小時內，遭不同員警重複舉發而導致民怨，警方提醒，標示單雖可通知民眾違規停車的行為已遭員警拍照舉發，即便標示單遺失，只要違規行為屬實，警方仍會依道路交通管理處罰條例第56條違規停車規定舉發。

為推行標示單電子化功能，新北市警局提前在今年9月9日擇定三重、中和、土城、三峽、淡水、瑞芳等6個警分局進行試辦，經統計試辦分局自今年9月9日至11月30日試辦期間使用電子標示單，共計舉發2萬4860件，執行成效良好，基層警也反映熱烈，確實減輕工作負荷。

交大指出，以往執勤員警使用紙本俗稱「白單」的違規停車逕行舉發標示單舉發違規停車，現場開單後，需要再將違規資料、照片上傳系統，經審核後，再寄送俗稱「紅單」的正式舉發單；今年12月1日起標示單全面電子化後，執勤員警可直接使用警用小電腦（M-Police）舉發系統的標示單功能，拍攝違規車輛照片並輸入違規資料上傳系統，以藍芽印表機列印電子標示單，員警不需要另外再將資料上傳系統，若2小時內有重複舉發案件後台會直接剔除，減少重複舉發問題。