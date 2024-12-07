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遇缺不補恐無人用 新北學校工友 可申請延後退休
行政院人事總處2002年公告工友、技工和司機遇缺不補，新北289名學校工友到2026年將全數退休，但各縣市向中央反映工友退休後無人可用且招標困難，行政院人事總處改變22年的政策同意開放協商延長退休年齡，新北教育局昨起開放辦理工友延後退休申請，本月中辦說明會。
新北市明年預計有50名工友屆齡退休，教育局認為，工友是校園維護管理的重要人員，協助校園整潔、水電維修、木工修繕、園藝修剪等工作，若沒工友，想修設備只能外包，無法及時修復； 未來每次核准延後退休期限以半年或1年為原則，期間待遇、獎金及其他福利維持不變。
教育局說，中央實施精簡員額政策各機關學校工友遇缺不補，盡管學校工友適用勞基法，但屆滿65歲仍需強制退休，無法比照適用勞基法修正放寬經勞資協商辦理延後退休，使得學校庶務性工作人力出現缺口。
新北等縣市向中央建議，應比照勞工開放讓各機關學校得與工友協商延後退休年齡，以協助學校更靈活地應對人力需求，並維持穩定運作，另一方面也給予工友更多選擇，能夠持續在熟悉的工作崗位上發揮所長。
人事總處已於11月20日召集全國各機關研商機關、學校工友研商延後退休年齡會議，同意各機關學校如因業務需要，得與年滿65歲有意願繼續任職的工友協商退休年齡，各機關得先行作業，趕在2025年1月16日完成核准。
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