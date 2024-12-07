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受限法規 北市老舊校舍修繕 將放寬

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

北市以平均地權基金支應老舊校舍修繕費用，但須先繳到公庫，再由公庫撥款動支，限額10%，今年換算僅37億多元，議員認為應該放寬。議會民政委員會昨初步決議，須將10%上限提高或移除，已繳回公庫的5成用於校舍改建。

台北市多數校舍屋齡超過50年，出現壁癌、漏水及重新修繕等問題，北市府以平均地權基金去支應，不過，受限於法規，若不在重劃區的校舍，必須要先繳回到公庫後才能支應，但民國94年時，北市議會附帶決議，回繳費用不得超過10%。

地政局說明，中央法規規範，平均地權基金不得使用到非重劃區校舍，因此能夠調整的是當時北市議會的附帶決議。

議員游淑慧表示，現在修繕的老舊校舍主要是當年偷工減料的海砂屋，應該放寬平均地權基金的解繳公庫的10%比率，拉高到1百億元去支應校舍修繕，同時也會建議北市立委向中央說明。

民政委員會第一召集人曾獻瑩裁示，為了要讓平均地權基金的解繳到公庫額度從10%放寬，因此先行將37億預算暫擱，同時會先以北市府跨局處商討，北市府、蔣萬安也要向中央反映。

曾獻瑩也說，因平均地權基金也得用於社子島開發案，最快2026年底公告，屆時若啟動徵收，費用高達400多億，但2025年底平均地權基金只有345億，屆時恐負債，甚至得貸款，因此也會無力回饋教育與公共建設。地政局長陳信良說，基金使用還是會滾動式修正。

北市府 議員 重劃區

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