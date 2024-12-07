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偷拍頻傳 北市防針孔攝影修法慢挨批

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市府現有「台北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」，迄今已12年未修法。示意圖／ingimage
北市府現有「台北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」，迄今已12年未修法。示意圖／ingimage

旅館、學校甚至派出所紛傳偷拍事件，連女警也受害，台北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法已12年未修法議員質疑市府今年8月提修法，迄今僅開一次跨局處會議，速度太慢。建管處表示，昨開第二次會議，修法方向擬納入幼兒園、補習班、長照機構等公私場所，明年4月上路。

該辦法2002年9月上路，規範公共場所為捷運站、旅館、醫療院所、健身中心、國小以上各級學校、政府機關等，建物所有權人或使用人應對廁所等設施反針孔攝影偵測，每月至少做一次。

議員林亮君指出，今年爆出創意私房事件，副市長林奕華8月6日在市政會議提出該暫行管理辦該修正，蔣萬安10月29日在市政會議也有相關裁示，但市府至今僅開一次跨局處會議，看不出蔣市府的積極作為。

她也發現，公共場所轄管局處執行針孔偵測的稽查紀錄，公園處每月1至2次稽查都合格、文化局的有稽查員卻無勾選檢查結果、觀傳局稱檢查數次卻無提供表格給她，「有法卻執行不力」。

林亮君要求市府，重新評估公共場所範圍，確保涵蓋所有可能加裝針孔的公共空間型態；制定統一複查流程與機制，包含使用專業器具、稽查表資訊更細緻化等。市長蔣萬安允諾一個月內提出具體修法方向。

建管處長虞積學表示，當時因應璩美鳳光碟事件，訂暫行管理辦法，以維護女性安全隱私，如今受保護對象不再只有女性。  

虞積學說，此次修法兩重點，一是正名，將位階定位提升為自治規則，再是明確公共場所執行單位，並歸類目的事業主管機關，拚年底前公告草案條文、明年3月底前完成修法、4月上路。

修法 林亮君 議員

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