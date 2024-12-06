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魔幻力量引領主燈新秀 新北耶誕德國市集首日登場
新北歡樂耶誕城德國耶誕市集活動今開幕，現場進駐多樣德式美食與商品市集呈現異國耶誕氛圍。今晚同步舉行主燈新秀記者會，新北市長侯友宜、德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺及現場貴賓共同揭曉第二支LED城堡主秀，呈現出光彩炫目的視覺震撼。
新北歡樂耶誕城今晚於新北市民廣場舉行主燈新秀記者會，公布最新LED城堡燈光主秀魔幻力量。LED城堡燈光主秀自即日起至明年元旦每日17時30分至23時間，每半點將播放主秀奇幻宇宙，整點則將播放主秀魔幻力量。
「魔幻夢境德國耶誕市集」今也展開，今起至周日三日聚集超過50個德國文化特色攤位，讓民眾感受德國歷史悠久的耶誕市集氛圍，現場販售德國精選商品還有各種德式經典美食。除了美食美酒還有吸睛的表演與活動，包含一系列經典德國耶誕歌曲演唱以及耶誕節慶手作DIY活動。
觀旅局表示，下週末也將迎來「魔幻巨星耶誕演唱會」，18組豪華表演卡司將輪番登場熱力開唱，邀請民眾來到魔幻的新北歡樂耶誕城，一起沉浸在璀璨的耶誕光影與獨特的節日氛圍。
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