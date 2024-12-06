魔幻力量引領主燈新秀 新北耶誕德國市集首日登場

新北歡樂耶誕城德國耶誕市集活動今開幕，現場進駐多樣德式美食與商品市集呈現異國耶誕氛圍。今晚同步舉行主燈新秀記者會，新北市長侯友宜、德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺及現場貴賓共同揭曉第二支LED城堡主秀，呈現出光彩炫目的視覺震撼。

新北歡樂耶誕城今晚於新北市民廣場舉行主燈新秀記者會，公布最新LED城堡燈光主秀魔幻力量。LED城堡燈光主秀自即日起至明年元旦每日17時30分至23時間，每半點將播放主秀奇幻宇宙，整點則將播放主秀魔幻力量。

「魔幻夢境德國耶誕市集」今也展開，今起至周日三日聚集超過50個德國文化特色攤位，讓民眾感受德國歷史悠久的耶誕市集氛圍，現場販售德國精選商品還有各種德式經典美食。除了美食美酒還有吸睛的表演與活動，包含一系列經典德國耶誕歌曲演唱以及耶誕節慶手作DIY活動。