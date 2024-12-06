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新北年花1.5億補助農漁會...連乒乓球賽也補助 議員批缺乏監督
新北市議員張錦豪表示，新北市有30個農、漁會，農業局每年補助農漁會1.5至1.8億元，讓農會購買不屬於市有財產的設備，連乒乓球比賽也補助，議會卻不能監督，農漁會不一定要備詢，至少可提相關預算規畫報告，讓議會掌握。新北市副市長劉和然表示，除地方政府，中央也有相關補助，會再去了解制度。
新北市議員張錦豪指出，新北市府補助農漁會，農漁會將經費用來修繕廁所、天花板等，這些都無法列為市有財產，另農業局本預算也已編列山藥、地瓜等農產品推廣，他支持農業推廣，不應疊床架屋，缺乏監督。
張錦豪說，不是要農漁會來備詢，但可以邀請農會總幹事過來交流一下，了解預算與他們實際推廣情形有沒有一致，為何辦理乒乓球活動也補助？
劉和然表示，新北有20多個農漁會，每個組織的條件不同，央補助也會直接到農漁會去，會再去了解整體制度，也會加強督導。
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