不讓博愛座糾紛頻傳！ 北捷博愛座不減反增挨批 不符大眾期待

北市近5年發生博愛座讓座爭議813件，市議員柳采葳指出，今年1到11月因捷運座位引發糾紛65件，其中39件為博愛座導致。近來廢除博愛座聲浪四起，但文湖線256型列車改裝後，博愛座數量竟增加一倍，占車廂總座位44%，明顯不符大眾期待。對此，北捷表示，將檢視民眾反應，再決定座位是否重新調配，並將優先席納入規畫。

柳采葳指出，今年6月一名年輕上班族OL連上12小時班，疲累坐在博愛座休息遇到長者要求讓座受辱，近日也有一名女學生因腳痛坐在公車博愛座，卻被一名阿嬤用推車輾腳逼讓座，讓女學生委屈痛哭。也有民眾脊椎開刀打了13根鋼釘，搭乘公車坐在博愛座上，公車司機卻廣播請年輕人主動讓位。

柳采葳認為，博愛座爭議恐怕不會減少，廢除聲浪四起時，北捷竟增加博愛座設置，文湖線256型列車改裝後，博愛座從16座增加為32座，占車廂總座位的44%，而一般座從64座減少為40座。有民眾向她陳情，文湖線博愛座大幅增加，造成一般旅客無法坐著休息，這樣規畫明顯不符合民眾期待。