民間企業捐建板橋大樹廣場 老榕是創辦人兒時記憶

明緯公益基金會捐贈新北板橋環翠段大樹廣場今天落成啟用，區公所表示，明緯企業創辦人林國棟是在地人，大樹廣場的老榕樹是林國棟兒時記憶，工程以老榕樹為主體，活化廣場設施。

板橋區公所發布新聞表示，今天全新落成的大樹廣場，位於華江橋下環河路與文化路二段交叉口，原為學校預定地，因少子化使新建學校計畫暫緩。

板橋區青翠里里長林森照認為，鄰近沒有公園廣場，民眾休憩運動須跨越行人陸橋至新店溪高灘地。他建議並媒合明緯公益基金會，捐助工程款新台幣210萬元，活化閒置空地成為民眾休閒好去處。

新落成的大樹廣場有一棵大榕樹，周邊工程包括樹下舒適愜意的磨石子座椅，紅磚色噴花地坪，雙人漫步機、扭腰器、大轉輪、腰背按摩器等體健設施。廣場也設無障礙坡道及路燈照明，讓民眾更安全。

明緯公益基金會表示，明緯企業是以標準品電源供應器為主業的專業製造商，董事長林國棟是板橋在地人，盼發揮企業社會責任，一起關懷這片土地，回饋造福在地鄉親。

區長陳奇正頒感謝狀表揚林國棟善行義舉，藉公私協力模式，由公所規劃並興闢廣場工程，共同活化閒置用地，讓附近居民有優質休憩空間。

林國棟說，大樹廣場的老榕樹充滿兒時的記憶，他很高興這次有機會捐款回饋板橋區，感謝空地活化工程以這棵老榕樹為主體，擴增休憩與體健設施，歡迎民眾前往體驗休憩。