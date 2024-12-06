新北工務AI帥氣男吸40萬點閱 「國民老工」命名引討論

新北市工務局第一位AI虛擬主播即將誕生，工務局在「工程圖輯隊」粉專發起AI虛擬主播命名票選活動，「國民老工」命名活動吸引40萬網友觀看，邀請市民為即將推出的AI主播命名。工務局表示，此舉展示新北市府數位腳步創新應用，也改變工程行銷是生硬知識的刻板印象。

這位AI虛擬說書人，顏值聲音兼具，斯文帥氣的外貌，打破大家對工程宅男的印象，因此活動推出當天便火速吸引大量網友投票，短短兩天已破40萬觀看，讓這位AI說書人成為各界關注焦點，並在粉專熱烈討論他的姓名究竟該是「工」的諧音「小江」、暖男「國民老工」還是務實的「工務男」，網友各有主張。

值得一提的是，此活動不僅吸引了市民參與，甚至有營造公司的AI小幫手久旺也參與留言投票，期待改天同框，反映業界對市府數位轉型高度關注。工務局長馮兆麟表示，營造公司作為工部門重要合作夥伴，業界主動參與有助於深化公私部門合作關係，在智慧城市建設協同合作創新奠定基礎。

馮兆麟說，新北市工務局這次的AI虛擬主播命名活動，象徵市府在智慧城市建設方面邁出了重要一步。未來，隨著AI技術的進一步應用，在市政行銷上將更符合時代趨勢。

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