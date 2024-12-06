新北汐止新江北橋鏽蝕問題解決 內部鋼梁除鏽保安全

汐止區新江北橋從通車到現在已經20年，時間一久，不但，外觀有油漆剝落長青苔，甚至還有鏽蝕的情況，所以，新北市政府在橋梁結構檢查後，也進行內部結構鋼梁除鏽油漆工程，目前已經完成，提升橋梁安全性，保障人車安全。

新北市議員白珮茹表示，新江北橋從通車到現在已經快20年，基於橋梁結構安全，新北市政府橋隧科進行了橋梁相關的結構檢查，並且針對生鏽的部分，有針對鋼索、螺絲頭進行防鏽跟除鏽工程，目前工程已經做好，從九月底開始，在11月底完工，經費是1200萬元，希望在明年度能夠繼續針對新江北橋有生鏽的橋面油漆，讓橋在結構上能受到保護，很感謝市政府的支持，讓新江北橋結構更安全。

江北里長謝祚敏說，感謝新北市政府跟議員協助，針對新江北橋進行內部鋼梁除鏽，因為橋梁這麼久了，外表新新的，但是內部已經有生鏽了，這次進行新江北橋下部結構鋼箱梁內部及吊索錨頭除鏽油漆工程，己經忙了一個多月，現在除鏽好了，剩下外表，因為外表髒污也有生鏽，現在都在用高壓水注清洗，都是利用夜間施工，請通行的人車小心。