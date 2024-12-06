新北汐止中正市場拆除重建 攤商搬中繼市場營業中

汐止區中正老街裡的公有市場，建物老舊也是危樓，所以，新北市政府正在進行拆除重建，配合工程也將原有的攤商遷移到公園路上的臨時攤位中繼市場，經過二個禮拜的時間，攤商們說已經慢慢習慣。

使用超過50年的中正市場已經拆除，接著就要重建，至於裡面原有的攤商，在公園路上的中繼市場完工後，攤商們已經完成進駐營業中，新北市議員張錦豪也特地前往關心攤商們適應狀況。

新北市議員張錦豪表示，中繼市場已經開幕營業，來到這裡攤商們都有一些建議，包括只要下雨，靠道路側的攤位，雨都會撥進去，還是需要有雨遮設施，另外，有些騎車買菜的民眾會把車停在攤商前方，導致做生意的不便，所以，也將協助找看看旁邊有沒有適合地方可以設置合法的機車停車格，還有攤商也有反應裡面動線以及冰箱擺放位置，還有希望市場更明亮等等，會再辦一次會勘討論如何改善。

中正市場自治會長陳先生指出，很感謝議員張錦豪來關心，現在中正市場攤商們都遷到中繼市場營業了，慢慢的攤商都上軌道了，而中繼市場就在忠順廟旁繼續為大家服務，請大家移步光臨支持。

攤商說幾天下來都已經習慣了，生意跟之前差不多，配合政府政策也很期待嶄新的市場可以完工啟用，讓他們搬回新市場繼續做生意，也提供民眾更好的採買環境。