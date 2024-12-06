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新北板橋浮洲污水管線再增4,754戶受惠

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片為示意照片，取自新北市政府
照片為示意照片，取自新北市政府

新北市政府水利局辦理「新北市板橋地區污水下水道系統第三期工程第一標支(分)管及用戶接管)」，於今年11月初順利決標，將有4,754戶用戶受惠污水接管服務，施工範圍涵蓋縱貫鐵路以北、僑中一街124巷20弄以南、大觀路一段38巷156弄以東及大觀路一段以西，預計117年完工，完工後可提升板橋區接管率2.06％。

水利局長宋德仁表示，今年2月開辦板橋三期六標為板橋浮洲地區首案接管工程，正如火如荼施工中，而緊接在後於上個月決標的是第2案用戶接管工程，未來用戶完成接管後，污水將經管線收集後排入僑中一街的污水主幹管，再輸送至環河西路的污水特三幹線，最後流入污水廠經妥善處理後排放，工程範圍橫跨浮洲里、華中里、大觀里、僑中里及歡園里共5里，完工後可大幅改善環境衛生，讓周邊河川更乾淨。

宋德仁局長指出，該工程主要污水管線施工路徑由大觀路一段75巷、僑中三街、僑中二街及僑中一街佈設，再匯入特三幹管，因銜接至特三幹線的人孔壁較厚，透過推進的方式接入恐造成人孔結構破壞，故需採鋼套管內人工挖掘方式施工來克服；另僑中一街管線眾多，包含電力、電信、自來水及雨水箱涵，無空間可以設置工作井，故採長距離曲線推進及管中接入方式施工，雖然施工難度較高，但可減少工作井的設置，也避免施工期間帶來交通衝擊。

水利局表示，該工程會先進行下游的污水管線佈設，等到下游管線完成後，才會進行上游用戶接管工程，用戶接管施工前會先針對全里召開大型說明會，說明施工期程及配合方式，並於後巷施工前再邀集後巷住戶召開說明會，並逐戶進行訪談作業，讓住戶充分了解該後巷施工方式及細節事項。

聚傳媒

水利局 污水

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