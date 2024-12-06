快訊

陳梅慧國道遭撞身亡 知情人士揭車禍畫面：沒煞車直直撞

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安9天總質詢結束 議長提醒：大巨蛋仍有挑戰要面對

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安市政總質詢，今天下午結束。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安市政總質詢，今天下午結束。記者楊正海／攝影

北市議會市政總質詢下午結束，9天總質詢議員共提出262項質詢議題。台北市議長戴錫欽結語指出，昨天周杰倫大巨蛋的演唱會經濟，令人振奮，但市府仍有挑戰要面對，包括跨年場可能超過20萬人潮疏散，後續營運監督的落實，市府都應以公私協力為出發點，讓大巨蛋經濟對台北市有正向提升的功能。

戴錫欽表示，這個會期議員最關心的包括大巨蛋漏水等缺失改善及營運監督管理、大巨蛋經濟、增加資源挹注基層棒球、職場及校園霸凌防制與申訴機制、幼兒園狼師事件處理、加速人行道更新及標線改善、人口流失及人口政策檢討、雙城論壇進度、長照資源不足、數位治理與AI應用、公車行車安全與駕駛員缺工、加速都更及容積檢討等。

對於大巨蛋的順利啟用，戴錫欽說，無疑為球員及觀眾帶來最棒的賽事體驗，昨天第一場演唱會的舉辦，在周杰倫強勢回歸及二姐江蕙的同台加持下，更為大巨蛋的演唱會經濟吹響開啟最令人振奮的序幕。

不過，戴錫欽也指出，雖然市長及市府團隊的努力值得肯定，但也希望市府在落後的指標領域加強精進，尤其在提升市民主觀滿意度部分還有所不足，危機事件處理要更注意處理時效及對輿論清楚回應說明。另外，尤其應以近期讓人遺憾的勞動部霸凌事件為轉捩點，由市長及首長們帶頭，讓每位市府同仁都成為「台北隊」的最佳神隊友。

蔣萬安在結語中感謝議員的鞭策及建議，他提及，根據國際Resonance跟Ipsos 最新的評比，台北市入選 「2025年世界最佳城市 」，是全台灣唯一擠進全球百大的城市，我們的醫療系統排名全球名列前茅6，包含美食、城市魅 力及繁榮程度，更因為擁有科技人才和企業，成為全球科技和半導體中心。

另外，在「育兒友善 」台北市北更扮演領頭羊。根據最新11月台北市新生兒人數達1644人，創近年歷史新高。今年1至11月出生人數達1萬5539人，較去年同期增加1023位，成長7.05%，是六都中唯一出生人數正成長的直轄市。

蔣萬安說，接下來「台北隊」施政即將屆滿2周年，感謝大會與市民朋友給予許多指教和建議，讓市府團隊回應市民的期待，也懇請議會全力支持市府團隊明年度的總預算案，持續為台北更好而打拼，成為幸福宜居城市。

北市 大巨蛋 戴錫欽

延伸閱讀

中山女高事件議會爆激烈口角 蔣萬安數度怒回「民進黨要戒嚴了嗎？」

北市國中生持刀恐嚇同學校方不積極處理？蔣萬安說話了

會笑死！周杰倫大巨蛋「忍不住公開多年心願」：幫我跟老闆說一下...　全場聽完笑瘋

周杰倫「破蛋」首場演唱會 林奕華：為大巨蛋帶來4億商機

相關新聞

影／台北出太陽大巨蛋外卻漏水？ 遠雄回應揭原因

台北市區今日豔陽高照，議員曾獻瑩指出，午間台北大巨蛋鄰近光復南路側出現多處漏水，水流之大猶如瀑布，路過民眾只能小心前行。...

蔣萬安9天總質詢結束 議長提醒：大巨蛋仍有挑戰要面對

台北市議會市政總質詢下午結束，9天總質詢議員共提出262項質詢議題。台北市議長戴錫欽結語指出，昨天周杰倫大巨蛋的演唱會經...

新北板橋浮洲污水管線再增4,754戶受惠

新北市政府水利局辦理「新北市板橋地區污水下水道系統第三期工程第一標支(分)管及用戶接管)」，於今年11月初順利決標，將有4,754戶用戶受惠污水接管服務，施工範圍涵蓋縱貫鐵路以北、僑中一街124巷20

議員問中共軍演雙城論壇是否辦 蔣萬安：依規定

雙城論壇17日於台北登場，北市議員質詢指出，共軍恐軍演，台北市長蔣萬安參選時曾提舉辦雙城論壇前提是中共不再擾台，追問是否...

張惠妹小巨蛋禁唱「三天三夜」年底大巨蛋演唱會市府准唱還准跳

天后張惠妹2015年時在台北小巨蛋舉辦演唱會，唱「三天三夜」時，全場歌迷太嗨，造成震動，惹得附近居民投訴和中華里長抗議，...

老舊校舍修繕受限法規 北市議員：草擬放寬限制

北市以平均地權基金支應老舊校舍修繕，不過受限於法規，上繳回公庫的限額10％，議員認為應該放寬。為此，台北市民政委員會今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。