蔣萬安9天總質詢結束 議長提醒：大巨蛋仍有挑戰要面對

台北市議會市政總質詢下午結束，9天總質詢議員共提出262項質詢議題。台北市議長戴錫欽結語指出，昨天周杰倫大巨蛋的演唱會經濟，令人振奮，但市府仍有挑戰要面對，包括跨年場可能超過20萬人潮疏散，後續營運監督的落實，市府都應以公私協力為出發點，讓大巨蛋經濟對台北市有正向提升的功能。

戴錫欽表示，這個會期議員最關心的包括大巨蛋漏水等缺失改善及營運監督管理、大巨蛋經濟、增加資源挹注基層棒球、職場及校園霸凌防制與申訴機制、幼兒園狼師事件處理、加速人行道更新及標線改善、人口流失及人口政策檢討、雙城論壇進度、長照資源不足、數位治理與AI應用、公車行車安全與駕駛員缺工、加速都更及容積檢討等。

對於大巨蛋的順利啟用，戴錫欽說，無疑為球員及觀眾帶來最棒的賽事體驗，昨天第一場演唱會的舉辦，在周杰倫強勢回歸及二姐江蕙的同台加持下，更為大巨蛋的演唱會經濟吹響開啟最令人振奮的序幕。

不過，戴錫欽也指出，雖然市長及市府團隊的努力值得肯定，但也希望市府在落後的指標領域加強精進，尤其在提升市民主觀滿意度部分還有所不足，危機事件處理要更注意處理時效及對輿論清楚回應說明。另外，尤其應以近期讓人遺憾的勞動部霸凌事件為轉捩點，由市長及首長們帶頭，讓每位市府同仁都成為「台北隊」的最佳神隊友。

蔣萬安在結語中感謝議員的鞭策及建議，他提及，根據國際Resonance跟Ipsos 最新的評比，台北市入選 「2025年世界最佳城市 」，是全台灣唯一擠進全球百大的城市，我們的醫療系統排名全球名列前茅6，包含美食、城市魅 力及繁榮程度，更因為擁有科技人才和企業，成為全球科技和半導體中心。

另外，在「育兒友善 」台北市北更扮演領頭羊。根據最新11月台北市新生兒人數達1644人，創近年歷史新高。今年1至11月出生人數達1萬5539人，較去年同期增加1023位，成長7.05%，是六都中唯一出生人數正成長的直轄市。

蔣萬安說，接下來「台北隊」施政即將屆滿2周年，感謝大會與市民朋友給予許多指教和建議，讓市府團隊回應市民的期待，也懇請議會全力支持市府團隊明年度的總預算案，持續為台北更好而打拼，成為幸福宜居城市。