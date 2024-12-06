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議員問中共軍演雙城論壇是否辦 蔣萬安：依規定

中央社／ 台北6日電
台北市長蔣萬安。聯合報系記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安。聯合報系記者楊正海／攝影

雙城論壇17日於台北登場，北市議員質詢指出，共軍恐軍演，台北市長蔣萬安參選時曾提舉辦雙城論壇前提是中共不再擾台，追問是否仍要舉辦。蔣萬安說，依規定申請辦理。

蔣萬安下午列席台北市議會市政總質詢，民進黨台北市議員洪健益質詢時先在議場內放置穿西裝的人型模特兒，他指出，要把人型模特兒送給蔣萬安，希望蔣萬安記住市長身分，別像穿西裝後帥氣的模特兒，虛有其表。

洪健益接著表示，台北市政府已宣布雙城論壇17日舉辦，有外國媒體報導共軍可能會在週末對台灣進行軍演，追問蔣萬安是否仍要舉辦雙城論壇。

蔣萬安回應指出，兩岸關係越緊張就越需要交流，這是北市府立場，目前就是市政交流，且雙城論壇已舉辦第15屆，相關申請文件是依據法律規定報請中央單位審查。

洪健益隨即在議場播放蔣萬安參選台北市長接受媒體聯訪影片，在影片中蔣萬安被問及當選後是否舉辦雙城論壇時提到「舉辦前提就是中共不再擾台，對台釋出善意」。洪健益質詢，追問蔣萬安是否仍要辦雙城論壇。

蔣萬安答詢表示，就是依規定申請辦理。

洪健益指出，質詢此議題就是要了解對於共軍持續擾台，蔣萬安仍要舉辦雙城論壇的態度。

台北市政府4日表示，第15屆雙城論壇，上海方將由上海市副市長華源帶隊出席，16日抵台、17日參與論壇，訪團成員及行程已報陸委會核定。

大陸委員會（陸委會）副主委兼發言人梁文傑5日指出，4日收到雙城論壇申請赴台名單，正在進行審核、查對，必須再度強調，抵台不要有涉及政治的言論、不要有傷害台灣地位的說法，來者是客，客人也要做到盡到客人之道。

蔣萬安 雙城論壇

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