影／台北出太陽大巨蛋外卻漏水？ 遠雄回應揭原因

台北市區今日豔陽高照，議員曾獻瑩指出，午間台北大巨蛋鄰近光復南路側出現多處漏水，水流之大猶如瀑布，路過民眾只能小心前行。遠雄回應，廠商施做商場棟樓頂地排鋅管更換工程，依照工序放水，但工班人員未考慮當下行人經過，目前已停止放水。

曾獻瑩表示，團隊同仁今日午間發現，外頭陽光燦爛，大巨蛋靠近光復南路一側卻多處漏水中，水流非常大，如瀑布一般，現場沒有任何標示跟警語，民眾僅能靠著建築物小心行進。

他說，現場人員告知是7樓商場不明原因漏水，而配戴遠雄集團工作證的員工稱不清楚原因為何，只能通報上頭等待長官指示。

曾獻瑩要求台北市體育局盡快查明原因，接下來還有3天的周杰倫演唱會，不要澆熄歌迷的熱情、造成民眾不便。

遠雄集團經理夏至賢回應，因為廠商施做商場棟樓頂地排鋅管更換工程，依照工序放水進行管路試壓作業。但工班人員未考慮當下行人經過，造成不便，立刻圍籬管制、派員警示，並停止放水，目前狀況已經解除。