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張惠妹小巨蛋禁唱「三天三夜」年底大巨蛋演唱會市府准唱還准跳

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
天后張惠妹「攻蛋」演唱會。圖／聲動娛樂提供
天后張惠妹「攻蛋」演唱會。圖／聲動娛樂提供

天后張惠妹2015年時在台北小巨蛋舉辦演唱會，唱「三天三夜」時，全場歌迷太嗨，造成震動，惹得附近居民投訴和中華里長抗議，北市府也出手開罰。張惠妹今年底將在台北大巨蛋舉辦演唱會，共舉辦5場。市長蔣萬安下午在議會總質詢時，議員洪健益關心張惠妹能不能唱「三夜三天」？北市體育局長王泓翔回答「可以」。

洪健益質詢指出，當年因小巨蛋附近中華里抗議，張惠妹演唱會時，「三天三夜」這首歌不能唱，大巨蛋可不可以唱？蔣萬安說，之前中華里的狀況是小巨蛋有一些震動的問題，但大巨蛋不會有震動問題。

洪健益追問，「三天三夜」可不可以唱？體育局長王泓翔說，可以唱；洪健益再問，可以跳？王泓翔說，結構沒有問題，有經過結構技師的認證，安全上沒有問題。

大巨蛋今年跨年夜將有天后張惠妹演唱會。記者邱德祥／攝影。報系資料照
大巨蛋今年跨年夜將有天后張惠妹演唱會。記者邱德祥／攝影。報系資料照

大巨蛋 洪健益 演唱會

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