張惠妹小巨蛋禁唱「三天三夜」年底大巨蛋演唱會市府准唱還准跳

天后張惠妹2015年時在台北小巨蛋舉辦演唱會，唱「三天三夜」時，全場歌迷太嗨，造成震動，惹得附近居民投訴和中華里長抗議，北市府也出手開罰。張惠妹今年底將在台北大巨蛋舉辦演唱會，共舉辦5場。市長蔣萬安下午在議會總質詢時，議員洪健益關心張惠妹能不能唱「三夜三天」？北市體育局長王泓翔回答「可以」。

洪健益質詢指出，當年因小巨蛋附近中華里抗議，張惠妹演唱會時，「三天三夜」這首歌不能唱，大巨蛋可不可以唱？蔣萬安說，之前中華里的狀況是小巨蛋有一些震動的問題，但大巨蛋不會有震動問題。