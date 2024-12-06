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北市某國中遭控消極處理學生持刀恐嚇事件 校方回應了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市某國中驚傳疑似校園恐嚇事件，自稱該校的家長爆料一名女同學持刀片威脅同學，校方卻消極處理。示意圖／ingimage
北市某國中驚傳疑似校園恐嚇事件，自稱該校的家長爆料一名女同學持刀片威脅同學，校方卻消極處理。示意圖／ingimage

北市某國中傳出疑似校園恐嚇事件，家長控訴有學生持刀片威脅同學，校方卻消極處理。教育局經查是因該生攜帶美工刀與同學發生衝突，校方制止並校安通報；校方今坦言，該做都做了，已盡力投入校內外資源輔導該生，同時啟動班級輔導。

教育局回應，經查該生於11月15日與同班同學間發生口角，該生因攜帶美工刀與同學發生衝突，同學立即通報學務處人員到班介入制止並保管美工刀，所幸無人受傷；學校即聯繫家長並校安通報。

校方表示，該生持美工刀僅11月15日那次，校方持續輔導，後續為小偏差行為，迄今與同學互動沒有異樣。校方對此已啟動個別晤談、親師聯繫及合作、召開6次個案會議，啟動校園危機處理機制、班級輔導、任課教師宣導，坦言投入社工、家扶中心、醫院等外界資源在關注該名學生，「該做都做了。」

教育局強調，面對校園內發生學生衝突事件嚴肅面對，針對本案已啟動相關調查機制，將會同校方提供具體的輔導措施及導入特教資源。至於家長提及危險物品到校，已請學校依據「教育部校園安全手冊」相關程序及校內「教師輔導與管教學生規定」辦理，維護校園安全。

教師 教育局 校園安全

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