快訊

愛到飛蛾撲火！「這些星座」一生轟轟烈烈…瓊瑤、中山美穗星座都上榜

快訊／日本女星中山美穗過世…倒臥家中浴室亡 享年54歲

專訪張艾嘉：曾一天吃十幾顆藥 直到學會用減法過日子

老舊校舍修繕受限法規 北市議員：草擬放寬限制

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市民政委員會。記者邱書昱／攝影
台北市民政委員會。記者邱書昱／攝影

北市以平均地權基金支應老舊校舍修繕，不過受限於法規，上繳回公庫的限額10％，議員認為應該放寬。為此，台北市民政委員會今天審查預算時，暫擱今年平均地權基金解繳公庫的37.9億元預算，初步草擬決議，將10％上限提高或移除，並將其中的50%用於校舍改建。

由於台北市多數校舍屋齡超過50年，出現壁癌、漏水及重新修繕等問題，北市府以平均地權基金去支應，不過，受限於法規，若不在重劃區的校舍，必須要先解繳到公庫後才能支應，但繳交的錢在民國94年時，北市議會附帶決議，回繳費用不得超過10％，因此今年換算僅37億多元。

台北市議員游淑慧表示，校舍改建預算雖然增加到30到40億元，但是根本趕不及變老時間，且現在修繕的老舊校舍主要是當年偷工減料的海砂屋，「這很奇怪，海砂屋差不多30到40年，但有些更老的建築，工程比較扎實，反而老當益壯，這樣就變成雙重浪費。」

游淑慧建議，應該放寬平均地權基金的解繳公庫的10%比例，拉高到1百億元去支應校舍修繕，同時也會建議北市的立委向中央說明。

台北市議員陳宥丞說，由於老舊校舍問題並非只有北市，建議北北基桃會議時也該一併討論，另外，台北市長蔣萬安去行政院會時也要向中央提出建議和反應。

民政委員會第一召集人曾獻瑩也說，由於平均地權基金也得用於社子島開發案，最快2026年底公告，屆時若啟動徵收，將以現金支付費用，其費用高達400多億元，然後2025年底平均地權基金只有345億元，屆時恐負債，甚至得貸款，因此也會無力回饋教育與公共建設。

地政局說明，詢問中央相關部會，法規規範，平均地權基金不得使用到非重劃區校舍，因此能夠調整的是當時北市議會的附帶決議。

地政局長陳信良說，平均地權基金的水位會變少，確實2026年若啟動社子島開發案，拆遷補償費用與基金所剩的錢恐不足，屆時會需要舉債，所以基金的使用還是會滾動式修正。

最後，曾獻瑩裁示，為了要讓平均地權基金的解繳到公庫額度從10％放寬，因此先行將預算暫擱，同時會先以北市府跨局處商討，北市府、蔣萬安也要向中央反映。

北市府 議員 重劃區

延伸閱讀

「魷魚遊戲2」將上線 游淑慧曝好友貼文哭笑不得

京華城2度裁准扣押鼎越再抗告 游淑慧拿證據：於法有據

郭國文喊辜仲諒加碼1億網轟丟臉 游淑慧：粗俗粗魯粗暴

洪申翰任勞動部長 游淑慧：送走狼、迎來虎

相關新聞

北市某國中遭控消極處理學生持刀恐嚇事件 校方回應了

北市某國中傳出疑似校園恐嚇事件，家長控訴有學生持刀片威脅同學，校方卻消極處理。教育局經查是因該生攜帶美工刀與同學發生衝突...

老舊校舍修繕受限法規 北市議員：草擬放寬限制

北市以平均地權基金支應老舊校舍修繕，不過受限於法規，上繳回公庫的限額10％，議員認為應該放寬。為此，台北市民政委員會今天...

助弱勢喪偶婦免遭大伯奪遺產 陳怡利今獲侯友宜頒績優地政士

新北市地政局今舉辦績優地政人員頒獎典禮，其中地政士陳怡利執業24年，除了利用自身專業提供解釋函令給稅捐處協助民眾申請住宅...

三重第二處水樂園要來了！花漾水樂園最快明年暑假完工

新北市三重海世界水樂園，每年夏天湧入滿滿戲水人潮，新北市高灘處在重陽橋太陽地景公園打造第二座水樂園「花漾水樂園」，將設置...

新北表揚績優地政人員 侯友宜提醒：詐騙猖狂並沒因打詐減少

新北市府今上午舉行地政業務績優機關暨人員表揚大會，由新北市長侯友宜親自頒獎，感謝地政從業人員、基層地所、公所與志工熱心奉...

周杰倫「破蛋」首場演唱會 林奕華：為大巨蛋帶來4億商機

周杰倫昨晚首場「攻蛋」演唱會，也是台北大巨蛋的首場商演活動，歷經3.5小時，最後3萬多人散場，只花了12分鐘疏散完畢。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。