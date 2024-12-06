老舊校舍修繕受限法規 北市議員：草擬放寬限制

北市以平均地權基金支應老舊校舍修繕，不過受限於法規，上繳回公庫的限額10％，議員認為應該放寬。為此，台北市民政委員會今天審查預算時，暫擱今年平均地權基金解繳公庫的37.9億元預算，初步草擬決議，將10％上限提高或移除，並將其中的50%用於校舍改建。

由於台北市多數校舍屋齡超過50年，出現壁癌、漏水及重新修繕等問題，北市府以平均地權基金去支應，不過，受限於法規，若不在重劃區的校舍，必須要先解繳到公庫後才能支應，但繳交的錢在民國94年時，北市議會附帶決議，回繳費用不得超過10％，因此今年換算僅37億多元。

台北市議員游淑慧表示，校舍改建預算雖然增加到30到40億元，但是根本趕不及變老時間，且現在修繕的老舊校舍主要是當年偷工減料的海砂屋，「這很奇怪，海砂屋差不多30到40年，但有些更老的建築，工程比較扎實，反而老當益壯，這樣就變成雙重浪費。」

游淑慧建議，應該放寬平均地權基金的解繳公庫的10%比例，拉高到1百億元去支應校舍修繕，同時也會建議北市的立委向中央說明。

台北市議員陳宥丞說，由於老舊校舍問題並非只有北市，建議北北基桃會議時也該一併討論，另外，台北市長蔣萬安去行政院會時也要向中央提出建議和反應。

民政委員會第一召集人曾獻瑩也說，由於平均地權基金也得用於社子島開發案，最快2026年底公告，屆時若啟動徵收，將以現金支付費用，其費用高達400多億元，然後2025年底平均地權基金只有345億元，屆時恐負債，甚至得貸款，因此也會無力回饋教育與公共建設。

地政局說明，詢問中央相關部會，法規規範，平均地權基金不得使用到非重劃區校舍，因此能夠調整的是當時北市議會的附帶決議。

地政局長陳信良說，平均地權基金的水位會變少，確實2026年若啟動社子島開發案，拆遷補償費用與基金所剩的錢恐不足，屆時會需要舉債，所以基金的使用還是會滾動式修正。

最後，曾獻瑩裁示，為了要讓平均地權基金的解繳到公庫額度從10％放寬，因此先行將預算暫擱，同時會先以北市府跨局處商討，北市府、蔣萬安也要向中央反映。