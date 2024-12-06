助弱勢喪偶婦免遭大伯奪遺產 陳怡利今獲侯友宜頒績優地政士

新北市地政局今舉辦績優地政人員頒獎典禮，其中地政士陳怡利執業24年，除了利用自身專業提供解釋函令給稅捐處協助民眾申請住宅自用稅率，更曾免費幫助一名清寒婦人過戶丈夫過世後遺留的房屋避免被大伯爭奪，熱心助人事蹟眾多，今獲新北市長侯友宜頒發績優地政士獎盃鼓勵。

地政士陳怡利近兩年在新北市累積辦理登記案件數為311件，其中僅有 1 件補正案件，補正率為 0.32%，可見她對自己專業程度的要求及處理案件的用心，有助地所審查案件效能，擁有優良案件品質深受委託民眾及地政所讚賞。

陳怡利為人古道熱腸，若接觸到生活困頓無法支付代書費民眾依舊盡力協助。她第一件公益案件是當事人帶著行動不便的孩子，其丈夫過世後留下一間未辦保存登記的建物，這間建物坐落在與其兄弟姊妹共有的土地上，因為大伯虎視眈眈覬覦這家人為數不多的財產，陳怡利了解事情原由後，義無反顧接下這公益工作，最後順利幫助當事人完成繼承登記，進而化解當事人內心的不安。

陳怡利除熱心公益外，在專業方面亦不落人後，陳怡利曾承接一件買賣案，不動產標的在台北市，是一棟三層樓的建物，賣方出售一樓，其土地持分卻為坐落土地之2分之1，當時申請該筆

土地面積2分之1適用自用住宅優惠稅率，但稅捐處僅核准3分之1適用自用住宅優惠稅率，其他仍以一般稅率核課，兩者稅額相差將近30萬，陳怡利基於專業提供解釋函令給稅捐處，進而更正適用稅率，替民眾省下不少費用。眾多熱心事蹟，進而獲選績優地政士。

地政局指出，市府推動貼近民眾需求服務，除地政同仁共同努力外，也感謝得獎人員奉獻與協助，作為民眾與政府間的橋樑，緩和各項業務推動時所衍生的阻力與衝擊，未來地政局將持續以市民需求角度及同理心，推動更優質的地政服務。