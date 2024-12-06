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三重第二處水樂園要來了！花漾水樂園最快明年暑假完工

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府將在三重太陽地景公園打造第二座水樂園。記者葉德正／攝影
新北市府將在三重太陽地景公園打造第二座水樂園。記者葉德正／攝影

新北市三重海世界水樂園，每年夏天湧入滿滿戲水人潮，新北市高灘處在重陽橋太陽地景公園打造第二座水樂園「花漾水樂園」，將設置7種噴水設施，搭配遊戲場，打造「水陸樂園」，鎖定明年夏天戲水人潮。地方議員建議，第二座水樂園規模較小，後續完成後，還有很多可以擴充機會「不能只有這樣」。

二重疏洪道的三重熊猴森樂園開幕以來人氣不墜，根據官方分析手機訊號數據，今年度就有800萬人次造訪周邊，現場除了有超多滑梯設施，占地1500平方公尺的「海世界水樂園」親水設施更是人滿為患，暑假期間每天湧入上萬名來自北北基桃等地的戲水人潮，大排長龍景象，不少民眾敲碗希望能有第二座樂園，分散人潮。

新北市高灘處另覓三重重陽橋下太陽地景公園，規畫第二座「花漾水樂園」，高灘處指出，設計理念延續重陽橋下太陽地景遊戲場，以象徵太陽的向日葵花朵為主軸規畫特色地景，並配置花朵型、圓拱圈或圓柱型共7種噴水設施。

另外配套設置洗手洗腳區及休憩區等設施，民眾到重陽橋下高灘地河濱地區可以享受遊戲場及玩水的「水陸」雙重樂趣。

高灘處指出，水樂園興建經費約1800萬元，已在12月3日上網公開招標中，如招標順利，預計明年第3季完工；目前三重大都會A2站旁有新設入口意象及進出動線，階梯入口已開放使用。

新北市議員彭佳芸指出，該處水樂園採不積水設計，可以減少海世界水質易髒問題，但目前規畫內容較簡單，完工後，可以再視使用情形擴充，提供民眾更多選擇；因為水樂園器材維護不易，後續管理要做到位，才能讓民眾玩得盡興。

「還不夠大」新北市議員李翁月娥說，第二座水樂園本來今年就要完工，但先前因為觀音坑溪橋斷橋，經費不足，以這次水樂園經費來看，花漾水樂園規模還太小，但先求有再求好，完工後，後續延伸一定要繼續做，能夠造福周邊30棟大樓，還有五華國小、新北高中與仁義段民眾需求。

三重花漾水樂園示意圖。圖／新北市高灘處提供
三重花漾水樂園示意圖。圖／新北市高灘處提供

三重 議員

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