新北表揚績優地政人員 侯友宜提醒：詐騙猖狂並沒因打詐減少

新北市府今上午舉行地政業務績優機關暨人員表揚大會，由新北市長侯友宜親自頒獎，感謝地政從業人員、基層地所、公所與志工熱心奉獻，侯友宜並提到詐騙案每月金額超過百億，地政業務防詐至關重要。

新北市長侯友宜表示，這幾年詐騙犯罪越來越多元化，詐騙損失金額每月都超過100多億以上，這是可以看到的數據，顯現詐騙猖狂並沒有因為打詐而減少，詐騙多元化不動產的詐騙層出不窮，藉著地政業務頒獎典禮，再度呼籲公部門及私部門團體合作防止詐騙，應該有公開透明機制外提醒市民朋友來防範。

他說，在地政業務整個過程中發現問題，及時預防發生外，即時幫助警方打詐，這是今天藉這機會，除謝謝績優的地政士、地政志工以及公所還有不動產產業以外，最主要的提醒大家打詐是每個人的責任，地政業務尤其重要。

新北市地政局表示，為感謝新北市轄區內協助推動地政業務的績優地所、公所、地政士、不動產經紀人員及熱心參與志願服務工作的地政志工，每年都會舉辦地政業務績優機關暨人員表揚大會，每位得獎人都是抱持高度服務熱忱，在各自業務領域投注心力，才能從競爭激烈的評選中脫穎而出。