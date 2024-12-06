周杰倫「破蛋」首場演唱會 林奕華：為大巨蛋帶來4億商機

周杰倫昨晚首場「攻蛋」演唱會，也是台北大巨蛋的首場商演活動，歷經3.5小時，最後3萬多人散場，只花了12分鐘疏散完畢。台北市副市長林奕華上午接受「千秋萬事」節目廣播專訪指出，演唱會非常順利，大巨蛋辦非體育賽事，大家可以心安，重點是可以帶進台北大巨蛋經濟，帶來4億商機，台北市會好好把握。

林奕華說，北市府事先認真做了很多沙盤推演，昨天人數和之前辦體育賽事時差不多，像周思齊引退賽，有4萬人，市府經驗足夠，唯一差別是演唱會地面層，都是觀眾，光蓋場地就花了2天時間，對草坪維護有很嚴謹的流程，把草坪鋪起來，就花了2天時間。

林奕華指出，大家很期待大巨蛋能辦演唱會，市府昨天成立應變中心，因是第一場非體育類活動，要看大家搭乘大眾運輸系統的習慣，和體育賽事有什麼不同，成為經驗，後續才知道和主辦單位如何合作。

對於疏散效率，林奕華說，昨晚是平日，入場時可能會和下班車流交織，另外停車部分，希望大家搭車，但是有人還是會開車，所以市府緊盯附近的車流、人流，昨天都非常順利，對於辦非體育賽事模式，大家可以很心安，重點是可以帶進台北大巨蛋經濟，帶來4億商機，台北市會好好把握，像是蔣萬安宣布停徵營業稅，這是配套，未來希望可以引進更多台灣自己歌手、國際團體和國外天團來台北大巨蛋。