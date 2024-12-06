北市防針孔攝影12年未修法 挨批8月喊修迄今僅開1次會

創意私房事件爆發，北市派出所、溫泉會館都曾遭針孔偷拍惹議。北市府現有「台北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」，迄今已12年未修法，議員質疑市府8月提修法，迄今12月僅開一次跨局處會議，直呼速度太慢。市長蔣萬安坦言，確實到一個時間需重新檢視，一個月內提出具體修法方向。

台北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法2002年9月上路，主管機關為建管處，規範公共場所為捷運站、旅館、醫療院所、健身中心、國小以上各級學校、政府機關等，建物所有權人或使用人應對廁所等設施反針孔攝影偵測，每月至少執行一次。最近一次修法是2012年8月發布，僅修調整機關名稱，迄今12年未再修法。

議員林亮君指出，今年爆出創意私房事件，副市長林奕華8月6日在市政會議提出該暫行管理辦法應該修正，蔣萬安10月29日在市政會議也有相關裁示。過了4個月，市府至今僅開一次跨局處會議，直言速度太慢，看不出蔣市府的積極作為。

她也發現，公共場所轄管局處執行針孔偵測的稽查紀錄，公園處每月1至2次稽查都合格、文化局的有稽查員卻無勾選檢查結果、觀傳局稱檢查數次卻無提供表格給她，直呼有法卻執行不利。另外，該暫行管理辦法第4條所指政府機關的定義應更清楚。

林亮君要求市府，重新評估公共場所範圍，確保涵蓋所有可能加裝針孔的公共空間型態；制定統一複查流程與機制，包含使用專業器具、稽查表資訊更細緻化等。

建管處長虞積學表示，當時因應璩美鳳光碟事件，特別訂定該暫行管理辦法，防範公司場所裝設針孔，以維護女性安全隱私，如今受保護對象不再只有女性。

虞積學說，此次修法兩個重點，一是正名，將位階定位成正式的行政規則，再者是公共場所的增修改，包含幼兒園、補習班、長照機構等公私有場所都應納入，將開會確認並歸類目的事業主管機關。若部分沒共識，建管處將簽報府級去做裁示，預計年底前公告草案條文、明年3月底前完成修法、4月上路。