周董攻巨蛋唱滿近3.5小時 北捷：35分鐘疏散完成
周杰倫昨晚攻大巨蛋，演出近3.5小時寵溺歌迷，整場活動於晚間11點多結束，記者實測，從大巨蛋一號門走到國父紀念館站五號出口花約10多分鐘，散場整體流暢、忠孝東路也無塞車狀況。北捷表示，人潮進入車站到紓解約35分鐘完成疏運。
雖然演唱會在晚間11點多結束，其實現場也有些歌迷在近11點左右陸續離場。現場工作人員觀察，與體育賽事的球迷不同，歌迷多數是購買單程票，推測來自外縣市居多，散場主要仍以民眾腳程計算，這次明顯較慢些，猜測可能與背板拍照等有關。
當中，作為主要疏散的北捷表示，配合演唱會時間，列車加密班距2.5至3分鐘，總計加發5部空車，自人潮進入車站至現場紓解約35分鐘完成散場疏運。
北捷說，昨天支援人力39人，也視情況額外機動加派人力；參考過去大型活動散場疏運經驗，於國父紀念館站開設指揮中心，並加設快速通道、加強標示、動線分流、分散月台兩端候車及增派人員引導，加強呼籲旅客電扶梯兩側均可站立。
北捷也說，指揮中心持續監控演唱會進度，評估現場動線特性，提前於人潮抵達前關閉出口電扶梯，旅客均依照現場工作人員引導依序搭乘；旅客透過5號出口連通道人流顯示面板，根據顯示燈號選擇人較少的通道進入車站，或是由鄰近出口3、4或市政府站進站，分流成效良好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言