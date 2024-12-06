周董攻巨蛋唱滿近3.5小時 北捷：35分鐘疏散完成

周杰倫昨晚攻大巨蛋，演出近3.5小時寵溺歌迷，整場活動於晚間11點多結束，記者實測，從大巨蛋一號門走到國父紀念館站五號出口花約10多分鐘，散場整體流暢、忠孝東路也無塞車狀況。北捷表示，人潮進入車站到紓解約35分鐘完成疏運。

雖然演唱會在晚間11點多結束，其實現場也有些歌迷在近11點左右陸續離場。現場工作人員觀察，與體育賽事的球迷不同，歌迷多數是購買單程票，推測來自外縣市居多，散場主要仍以民眾腳程計算，這次明顯較慢些，猜測可能與背板拍照等有關。

當中，作為主要疏散的北捷表示，配合演唱會時間，列車加密班距2.5至3分鐘，總計加發5部空車，自人潮進入車站至現場紓解約35分鐘完成散場疏運。

北捷說，昨天支援人力39人，也視情況額外機動加派人力；參考過去大型活動散場疏運經驗，於國父紀念館站開設指揮中心，並加設快速通道、加強標示、動線分流、分散月台兩端候車及增派人員引導，加強呼籲旅客電扶梯兩側均可站立。