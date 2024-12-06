兒童搭捷運 北市優惠5都最少

北市兒童優惠卡搭乘捷運可享6折，比其他四都4折或5折打折少，家長直呼「台北小孩比較有錢嗎？」議員質疑，北市學童12萬人，但是新北20萬人、桃園16萬人都比較多，卻願意給更多的折數。市長蔣萬安允諾參考其他縣市，一樣折數減輕負擔。

北市6歲以上、未滿12歲兒童搭北捷可享單程票價6折優惠，目前領有兒童優惠卡共有3927人。國小新生入學時，會主動發結合兒童優惠卡的數位學生證，2018年即納入設籍或學籍在北市可享票價優惠。

議員詹為元說，北市優惠敬陪末座，新北與桃園為4折、台中與高雄則是5折；以捷運單程最高票價65元舉例計算，小學生單月上課22天、每天來回要130元，北市學生得花1716元、新北學生則是1144元，雙方相差572元。

詹為元認為，新北、桃園學童數都比北市多，財政負擔相對提升，但新北仍擴大補助對象，明年起非設籍但在學兒童也能享4折優惠，希望北市可提高補助至5成，別讓北市家長有相對剝奪感。

蔣萬安說，北市交通綿密便捷，12歲以下孩童使用大眾運輸的比例相對高，其他縣市折扣確實比北市多，財政負擔是考量，但市府會整體評估調整折數帶來的效益，讓更多家庭來台北就學、居住，當然很願意投入，與其他縣市一樣折數也能減輕家長負擔。