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新北電梯意外頻傳 發證抽查同單位惹議

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北市電梯「大怒神事件」接二連三發生，議員質疑電梯新建後由二級12個公協會核發許可證，市府又委由這12個公協會抽查，憂發證單位又自行檢查，難落實監督。

新北工務局表示，國土署認可執行電梯安全檢查廠商有12個機構，工務局抽查會更謹慎，避免檢查及抽查為同一單位，落實把關機制。

國土署建管組長高文婷說，電梯從業人員可能同時有檢查及保養資格，依內政部2016年公布建物升降設備安檢作業方式，已要求電梯檢查員不得為該電梯保養員。

另，為加強執行電梯安全管理，建議地方政府若以委外方式辦理抽驗，可採複數標落實交叉抽驗，辦理抽驗者不得為該電梯檢查員及保養員，達到利益迴避原則。

新北近來連續發生電梯傷人意外，陸續發生在板橋殯儀館、府中遊龍電梯、新莊工廠貨梯等，電梯安全引發關注。新北境內建物電梯約5萬部，依電梯年份提高抽查率，一年抽檢約5500部。

新北實施獨有的「四級檢查制度」，一級為送件圖審施工、二級由國土署認可12公協會審查核發許可證、三級是市府委由同12公協會抽查，四級由工務局會同法制局等公部門一年抽查36件。

黃淑君說，若二級發證單位本身又是三級抽查單位，有球員兼裁判的矛盾，新北四級檢查制度一年僅抽查36件，數量過少難落實監督。

國土署 電梯

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