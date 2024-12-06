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裝監視器防兒虐 新北保母意願低

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
兒虐事件頻傳，保母照顧幼兒責任重大，托育空間內是否裝設監視器受關注。圖／新北市社會局提供
兒虐事件頻傳，保母照顧幼兒責任重大，托育空間內是否裝設監視器受關注。圖／新北市社會局提供

兒虐事件頻傳，各界認為保母監視器能保障自身與孩子權益，實際執行困難多，保母擔心隱私外洩意願低。新北今年6月起補助保母1萬元購置設備，5個月僅18案申請，議員建議要給誘因，另私立機構影片未上傳雲端恐成破口，社會局長李美珍允諾研議。

目前法令僅規定公私立機構須全面裝監視錄影設備，居家保母涉及私領域，缺強制力，近年兒虐事件多，除家長擔心保母也人人自危。

有保母說，居家保母多在家中照顧孩子「誰喜歡家裡被人看光光」，家長也會擔心孩子隱私洩漏，求自保者只能偷偷裝，以備不時之需。家長說，監視器容易讓人感覺「諜對諜」，建立彼此間互信更重要。

新北社會局為保障居家托育人員、家長及托兒照顧權益，今年6月1日起補助居家托育人員添購攝錄影音器材上限1萬元，要求保母維護設備運作正常，配合訪視人員、司法機關調閱。

市議員張維倩質詢關注補助裝設情形，李美珍說，目前有18件申請，保母憂隱私外流，對裝監視器有顧慮，將持續推廣。張維倩建議市府可透過評鑑制度，將裝設監視器作為保母評鑑選項之一，才能增加保母意願，也可找專家協助，確保裝設位置可兼顧隱私，及保母與孩子權益，也能發揮效果。

新北兒童托育科長林秀穗指出，居家托育屬私領域，補助裝監視器是鼓勵性質，新北有5000多保母，實際裝設比率難統計，要保母都接受裝監視器，還要再努力。

律師呂俊杰說，保母照顧幼兒過程承擔高風險，幼兒無法完整表達感受，契約中應請家長詳細說明幼兒的身心狀況。現場監視錄影設備是重要一環，錄影檔案應存放在雲端，避免檔案毀損，保存期限不宜過短，但監視錄影難免涉及隱私權，應在契約中詳載拍攝位置及方式，並經雙方同意，才能避免爭議。

保母 監視器 隱私權

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